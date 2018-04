"Il Pd deve andare a sentire cosa vuole il M5s" : Come Michelangelo di fronte alla statua di Mosè: "Mi vien voglia di dire al Pd, colpendolo con lo scalpello sul ginocchio, perché non parli?". Per un uomo che, come lui, ha speso la vita a viaggiare per il mondo e a raccontarlo, per la televisione, per i giornali e per i lettori dei suoi libri, l'immobilità deve essere una particolare forma di mistero: "È incomprensibile il motivo per cui il Partito democratico non ...

«Se fosse per me starei da un'altra parte» : ecco perché Nadia Rinaldi deve andare da Barbara D'Urso : 'Nadia non ti prestare più a questi giochi dalla D'Urso': scoppia la polemica per quanto è accaduto a Nadia Rinaldi durante l'ultima puntata di Domenica Live. I fan dell'attrice romana sono ...

“Squalificata!”. Isola dei Famosi : colpo di scena. La naufraga l’ha combinata troppo grossa e le accuse nei suoi riguardi sono pesantissime. Il pubblico è insorto e sul web si grida allo scandalo : “Se ne deve andare!” : Si mettono male le cose all’Isola dei Famosi. Parole dette (forse), ma negate (sicuramente). Fatto sta che il dubbio resta e ora per una delle naufraghe più amate si abbatte lo spettro della squalifica. A rischiare grosso in queste ore è proprio la più amata: Alessia Mancini che è a un soffio dalla vittoria. L’indiscrezione ha cominciato a viaggiare in queste ore alla velocità di una tsunami. Nessuno si aspettava un colpo di scena di ...

Il M5s per 'sgasarsi' deve andare al governo. Parla Federico Pizzarotti : Roma. Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, prossimo al lancio del suo nuovo partito ammette, Parlando con il Foglio, che fare pronostici sulla riuscita del governo "è molto difficile. Ragionando con ...

Brasile - la Corte ha deciso : per i giudici l’ex presidente Lula deve andare in carcere : Brasile, la Corte ha deciso: per i giudici l’ex presidente Lula deve andare in carcere La decisione del Tribunale Supremo Federale del Brasile che ha respinto la richiesta di habeas corpus presentata dall’ex presidente Lula Da Silva. Migliaia di persone hanno manifestato pro e contro l’ex presidente in tutto il Brasile.Continua a leggere La decisione […]

Carlo Conti ricorda Fabrizio Frizzi a L'Eredità/ Il conduttore commosso : "Lo show deve andare avanti" : Carlo Conti ricorda Fabrizio Frizzi in occasione della prima puntata de L'Eredità senza di lui. "Vorrei essere in qualsiasi parte del mondo escluso che in questo studio"(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 06:20:00 GMT)

Isola - giorno 67. Franco contro tutti : Bianca e Jonathan fanno «schifo» - Amaurys deve andare a «cag*re» : Isola dei Famosi 2018 - Amaurys e Franco Alta tensione all’Isola dei Famosi 2018. Franco ha ormai tutti contro: Jonathan sostiene di averlo sentito insultare pesantemente Rosa ed Elena, e anche Bianca indirettamente conferma la tesi dell’ex gieffino. Terlizzi è protagonista anche di un furibondo diverbio con il suo amico Amaurys: i due arrivano anche a minacciarsi. Isola dei Famosi, giorno 67| tutti contro Franco Francesca Cipriani ...

Grillo : M5s deve andare contro idee di destra - sinistra - centro : Allora - conclude Grillo - è possibile che tutta questa economia, causa che l'1% della popolazione, i 60 uomini più ricchi del mondo abbiano una ricchezza di 3 miliardi e mezzo di individui. E' ...

Grillo : M5s deve andare contro idee di destra - sinistra - centro : Roma, 29 mar. , askanews, 'Io voglio andare verso quell'orizzonte lì. Voglio capire se c'è un altro modo di pensare il mondo che non delle piccole ridicole ideuzze di contrasto, destra, sinistra o ...

Mandorlini : «L'Atalanta deve vincere Al Verona può andare bene un pareggio» : L'intervista ad Andrea Mandorlini con il cuore diviso a metà: è stato allenatore sia dell'Atalanta sia di Hellas Verona.

"Da noi nessun aiuto : Maura Forte deve andare a casa" : Dicono 'Game over' e assicurano che nessuno farà da sponda all'amministrazione Forte. Che nessuno si presenterà più in consiglio se non dopo che la maggioranza avrà garantito il numero legale , cosa ...

Silvio Berlusconi - Vittorio Feltri : 'Uno che candida Tajani deve andare alla Baggina. Il Cav? Già tanto che sia vivo' : 'Sarà molto difficile costituire una maggioranza durevole, a prescindere da Lega e M5s '. Vittorio Feltri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, spiega che non si tornerà presto a votare e ...

Per Berlusconi l'incarico di governo deve andare al centrodestra : In un'intervista al Corriere della Sera, il leader di FI dichiara il suo sostegno a Salvini e si candida a garante della coalizione