Il Napoli vince contro la Juve | tutta la città scende in strada | cori e goduria in

Il Napoli vince a Torino : -1 dalla Juventus - campionato in bilico : 90'+3: risultato finale. Juventus-Napoli 0-1. 90'+2: fallo in attacco di Matuidi su Albiol. 90 : tre minuti di recupero. 90 : GOL! corner di Callejon, testa di Koulibaly, niente da fare per Buffon. 89 ...

Napoli - Jorginho : 'Abbiamo fatto qualcosa di importante. La Juve non vince per caso...' : Il centrocampista del Napoli , Jorginho , ha parlato a Premium Sport prima della sfida: 'Gara importante da non sbagliare, ma bellissima da giocare. Siamo felici di poterlo fare. Arriviamo con entusiasmo, chiunque vorrebbe giocare questa gara e siamo pronti per ...

LIVE JUVE-Napoli - Matuidi : 'Azzurri forti ma proveremo a vincere' : 19.50 Blaise Matuidi a JTV: 'Sappiamo che il Napoli è una squadra forte e di valore, ma le proveremo tutte per vincere stasera'.

Rio Ferdinand : 'La Juve vince ogni anno - sarebbe bello se vincesse il Napoli' : Anche l'ex difensore del Manchester United e dell'Inghilterra, Rio Ferdinand, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RMC Sport sulla partitissima di stasera, a margine dello UEFA Match for Solidarity di Ginevra. Ecco quanto raccolto e sintetizzato da Napolisoccer.Net: ' sarebbe bello se il Napoli vincesse lo Scudetto, ...

Juve-Napoli - Serie A 2018 : a Torino si decide lo Scudetto. Sfida tra opposti - chi vincerà? : Ore 20.45, Allianz Stadium di Torino, Juventus-Napoli: è questo il big match della 34esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Bianconeri e partenopei si contendono lo Scudetto sul rettangolo di gioco torinese e le aspettative da parte di entrambe le tifoSerie sono altissime. La truppa di Massimiliano Allegri è reduce dal pareggio di Crotone che ha permesso ai rivali, vittoriosi in rimonta contro l’Udinese, di avvicinarsi a -4 in ...

Probabili formazioni Juventus-Napoli : Allegri sceglie Douglas Costa e Mandzukic - panca per Dybala. Mertens vince il ballottaggio con Milik? : Il giorno della verità è arrivato. La partita più attesa dell’intero campionato si appresta ad andare in scena stasera, domenica 22 aprile, all’Allianz Stadium. Juventus e Napoli si sfideranno nel posticipo della 34^ giornata di Serie A nello scontro diretto per la conquista dello scudetto. I bianconeri, reduci dal rocambolesco pari col Crotone, devono gestire un vantaggio di 4 punti in classifica, ma non possono stare tranquilli, ...

Cadavere al porto - martedì la comparazione del dna con i familiari di Vincenzo Napoli : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " martedì i familiari di Vincenzo Napoli si sottoporranno al tampone per il prelievi di fluidi biologici utili alla comaprazione del loro dna con quello del corpo trovato in ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : Schio vince agevolmente gara-1 di semifinale contro Napoli : Il Famila Schio si è aggiudicato gara-1 della semifinale dei playoff contro la Saces Napoli. Le venete hanno dato un’altra prova schiacciante di superiorità, accelerando dopo i primi 10′ e vincendo con un netto 72-57. La Serie, al meglio delle cinque partite, proseguirà domenica con il secondo episodio, in programma sempre al PalaRomare. Napoli ci ha provato a sorprendere Schio in partenza, affidandosi alle iniziative di Gemelos, che ...

Chiellini : “contro il Napoli si vince con testa più che con tattica” : “Queste partite si vincono con gli episodi, bisogna avere una concentrazione altissima perché ogni minimo particolare può fare la differenza. C’è talmente equilibrio in campo che ogni piccola situazione può cambiare l’inerzia della partita e farla andare a tuo favore o contro: credo che come sempre sia più la testa rispetto alla tattica a far vincere”. E’ l’opinione del difensore della Juventus Giorgio ...

Juve - Chiellini : "Col Napoli si vince più con la testa che con la tattica" : "Solo ora stiamo capendo l'importanza di vincere il settimo Scudetto: sarebbe una cosa quasi impossibile da ripetere"

Juventus-Napoli - De Magistris : 'E' ora di vincere. Napoli e il Napoli sono la stessa cosa" : ... sentimenti e stati d'animo a seconda di come è andata la partita, c'è una osmosi molte forte e da sindaco posso dire che, girando l'Italia e il mondo, la domanda sul Napoli accompagna sempre quella ...

La Juventus fa 1-1 a Crotone - il Napoli vince 4-2 contro l'Udinese. Azzurri a meno quattro dai bianconeri : La Juventus di Massimiliano Allegri inciampa sul campo del pericolante Crotone di Walter Zenga che impone l'1-1 ai campioni d'Italia in carica. Al gol di Alex Sandro di testa, al 16' del primo tempo ...

Serie A - il Napoli vince in rimonta e si porta a -4 dalla Juventus : TORINO - Il Napoli va due volte sotto con l'Udinese ma ribalta il match nello spazio di 6 minuti e conquista 3 punti con cui riapre la corsa-scudetto alla vigilia dello scontro con la Juventus. ...

Il Crotone ferma la Juve : 1-1 Il Napoli vince e va a -4 Roma-Genoa 2-1|Classifica : I bianconeri in Calabria vanno in vantaggio con Alex Sandro ma non chiudono la partita e subiscono la rimonta con una super rovesciata del Nigeriano. Napoli vicino, domenica lo scontro diretto.