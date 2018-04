Il Napoli sbanca lo Stadium | Juventus sconfitta 0-1 Decisivo Koulibaly | corsa scudetto

La KickBoxe Aquilana del Maestro Di Pardo Sbanca i Campionati Nazionali a Napoli WTKA : Napoli - Combattere sul ring è sempre una vittoria, ma volete mettere partire da L'Aquila e Sbanca re il campionato Italiano WTKA nella seconda fase di qualificazione centrosud (il più difficile). A fare l'impresa è il Team KBS allenato dal Maestro Francesco Di Pardo , ma i veri combattenti sono loro, gli atleti che vanno dagli 8 anni agli oltre 40. Per i più piccoli grandi soddisfazioni per Cardellini Alessio e ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : Schio domina Broni - Lucca sbanca Napoli : Proseguono i quarti di finale dei Playoff della Serie A1 di Basket femminile. Dopo il successo di Venezia, anche Schio e Lucca vincono le loro rispettive gare-1 con Broni e Napoli. Il Famila Schio comincia i suoi Playoff con una netta vittoria in casa contro la Pallacanestro Broni per 73-53. Una partita quasi sempre in controllo per le venete, che hanno trovato l’allungo decisivo dopo l’intervallo, allungando sul +20 con ancora ...