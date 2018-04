?Il Napoli espugna lo Stadium | 1-0 alla Juve | Koulibaly fa impazzire la città La corsa

Il Napoli vince contro la Juve - tutta la città scende in strada : cori e goduria in tutta la città : In strada in tutti i quartieri della città. Pochi minuti dopo il fischio finale di Juventus- Napoli è già cominciata la festa in città. I tifosi azzurri hanno dato inizio...

Serie A Juventus-Napoli 0-1 - Il tabellino : TORINO - Il Napoli supera la Juventus con il punteggio di 0-1 nella partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Koulibaly realizza al 90' il gol decisivo. Juventus-Napoli 0-1: NUMERI ...

Koulibaly trascina Il Napoli : Koulibaly, con un colpo di testa sul filo di lana, ha dato al Napoli il gol che potrebbe valere lo scudetto. Ora la Juve ha un solo punto di vantaggio. Risultato conquistato quando la squadra campione ...

Juve-Napoli - Koulibaly : "Il merito è della nostra città" : La quinta volta è la più bella. Koulibaly zittisce lo Stadium al 90', e con il suo quinto gol in questo campionato mette il propulsore alle ambizioni scudetto del Napoli di Sarri. "Noi ci abbiamo ...

Juve-Napoli 0-1 - partenopei a -1. E Sarri fa Il dito medio : Koulibaly a pochi minuti dal fischio finale riapre la partita scudetto Serie A live, le partite di oggi. Risultati, classifica e tabellini Juventus-Napoli, rivivi la diretta testuale

Juve-Napoli - la foto di Sarri che fa Il dito medio ai tifosi : Prepartita con polemiche a Torino. Un fermo immagine tratto da un video girato all'arrivo del Napoli all'Allianz Stadium per la sfida scudetto con la Juve, mostra l'allenatore Maurizio Sarri mentre ...

Juventus-Napoli 0-1 - Il gol di Koulibaly a un minuto dalla fine riapre Il campionato : Un gol di Koulibaly all’89′ riapre la corsa allo Scudetto. Il Napoli di Maurizio Sarri batte la Juventus a Torino. Minimo lo scarto grazie alla rete di testa del difensore centrale a un minuto dalla fine. Gli sviluppi di un calcio d’angolo decidono dunque la 34esima giornata di Serie A. Quando mancano quattro partite alla fine, i bianconeri di Massimiliano Allegri hanno solo un punto di vantaggio sui napoletani. La Juventus, però, ...

VIDEO Gol di Koulibaly : Juventus-Napoli 0-1 nella sfida scudetto. Il colpo di testa che fa sognare una città! : Koulibaly ha segnato la rete che ha deciso Juventus-Napoli, la sfida scudetto. Il difensore ha siglato il gol al 90′ con un eccezionale colpo di testa che ha sorpreso la difesa bianconera e Gigi Buffon. Gli azzurri hanno vinto la partita per 1-0 e si sono così portati a un solo punto di distacco dalla Juventus quando mancano quattro partite al termine del campionato: la Serie A è partita, la volata tricolore è lanciata. Di seguito il VIDEO ...

Lo scudetto torna in ballo. Il Napoli batte la Juve 1-0. Sarri va a -1 da Allegri : l Napoli batte la Juventus 1-0 a Torino e si porta a -1 dai bianconeri quando mancano quattro partite alla fine del campionato. A decidere il match un gol di Koulibaly al 90'. LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI JuveNTUS: Buffon; Howedes, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; D. Costa, Higuain, Dybala Napoli , 4-3-3, : Reina; Hysaj, Albol, Koulibaly, Mario Rui; ...

Il Napoli vince a Torino : -1 dalla Juventus - campionato in bilico : 90'+3: risultato finale. Juventus-Napoli 0-1. 90'+2: fallo in attacco di Matuidi su Albiol. 90 : tre minuti di recupero. 90 : GOL! corner di Callejon, testa di Koulibaly, niente da fare per Buffon. 89 ...

Il Napoli ha battuto 1-0 la Juventus : Ha vinto la partita più attesa della stagione con un gol al novantesimo di Kalidou Koulibaly: ora ha un solo punto di svantaggio in classifica The post Il Napoli ha battuto 1-0 la Juventus appeared first on Il Post.

?Il Napoli espugna lo Stadium : 1-0 alla Juve - Koulibaly fa impazzire la città La corsa scudetto è riaperta : Uno straordinario Napoli vince allo Stadium di Torino contro la Juventus: 1-0. gol di testa di Koulibaly da angolo. Gli azzurri si portano a -1 dai bianconeri quando mancano quattro partite alla...

Il Napoli sbanca lo Stadium : Juventus sconfitta 0-1. Decisivo Koulibaly : corsa scudetto riaperta : l Napoli batte la Juventus 1-0 a Torino e si porta a -1 dai bianconeri quando mancano quattro partite alla fine del campionato. A decidere il match un gol di Koulibaly al 90'. LEGGI LA...

Lo scudetto torna in ballo. Il Napoli batte la Juve 1-0. Sarri va a -1 da Allegri : l Napoli batte la Juventus 1-0 a Torino e si porta a -1 dai bianconeri quando mancano quattro partite alla fine del campionato. A decidere il match un gol di Koulibaly al 90'. LEGGI LA...