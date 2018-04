Il Napoli batte la Juventus | riaperta la lotta per lo scudetto

liberoquotidiano

: #serieapremium #JuveNapoli 89': #Koulibaly stacca più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner e batte #Buffon.… - PremiumSportHD : #serieapremium #JuveNapoli 89': #Koulibaly stacca più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner e batte #Buffon.… - repubblica : ?? Il #Napoli espugna lo Stadium e riapre il campionato: -1 dalla #Juve. La squadra di Sarri festeggia negli spoglia… - repubblica : Il Napoli batte la Juventus: la festa dei giocatori e dei tifosi azzurri allo Stadium -

(Di domenica 22 aprile 2018) Zero tiri in porta, un palo su tiro deviato e un tiro fuori. Questa, in breve, la sconcertante prova della, che al 90' ha subito il gol che riapre il discorso-. A segnarlo, Koulibaly: ...