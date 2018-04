Il mondo va alla deriva sul continente di rifiuti

GIOVANNI CIACCI E RAImondo TODARO/ Risultato senza precendenti : quattro 10 per loro (Ballando con le stelle) : Video, GIOVANNI CIACCI e RAIMONDO TODARO ancora insieme a Ballando con le stelle. E nel frattempo CIACCI racconta la sua mai celata omosessualità.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 23:23:00 GMT)

iSole aMare : Emma Fenu intervista Grazia Fresu - dalla Sardegna al mondo in un viaggio di conoscenza : La rubrica “iSole aMare” si propone di intervistare isolani che della propria condizione reale e metaforica abbiano fatto cultura, arte e storia ponendosi in comunicazione con il Mondo: nessun uomo è un’isola o forse lo siamo tutti, usando ponti levatoi? “Sono l’Isola. Ma sono magica e infinita: non mi puoi cingere tutta. Non mi puoi spostare, non […]

Roma - l'ex Julio Sergio : 'Auguri alla città più bella del mondo' FOTO : Julio Sergio , portiere ex Roma, fa gli auguri alla città di Roma : 'Auguri alla città più bella del mondo!'. Auguri per la città più bela del mondo!!! Roma Roma Roma Un post condiviso da Julio Sergio Bertagnoli , @JulioSergio27, in data: Apr 21, 2018 at 4:53 PDT

Giornata della Terra : salviamo il mondo dalla plastica : Negli oceani ce ne sono 150 milioni di tonnellate che mettono in pericolo interi ecosistemi. L'azione per combattere l'inquinamento deve essere globale

Il mondo dell’arte alla Fondazione Prada : alla presentazione della nuova Torre c'erano artisti, designer, curatori, galleristi e critici: un album fotografico per riconoscerne le facce, oltre ai nomi The post Il mondo dell’arte alla Fondazione Prada appeared first on Il Post.

Allarme smog - 95% popolazione mondo respira aria inquinata : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

L'app God of War Mimir's Vision vi porta alla scoperta del mondo di God of War e delle leggende di Midgard : Mancano solamente due giorni all'arrivo dell'attesissimo God of War, l'esclusiva PS4 già protagonista della nostra recensione. Il gioco di Santa Monica arriverà sulle piattaforme di Sony accompagnato dall'interessante God Of War Mimir's Vision, ovvero un gioco per cellulare attualmente disponibile per il download gratuito. God Of War Mimir's Vision può essere scaricato dalL'app Store e dal Play Store. L'interessante app vi permetterà di ...

Pallavolo Zambelli " Lpm mondovì per le semifinali 2018 dei playoff A2 : stasera DIRETTA STREAMING : Pallavolo Zambelli " Lpm Mondovì per le semifinali 2018 dei playoff A2 " Chi non potrà assistere personalmente all'incontro, stasera 18 aprile a partire dalle ore 20.20 sul nostro giornale orvietosi.

“Abbiamo 53 anni di differenza. E ci amiamo alla follia” : la coppia più “discussa al mondo”. Lui 19enne - lei già nonna. Una storia “impossibile” ricca di dettagli inverosimili (sì - si parla anche di sesso) : A leggerla così la loro storia sembra quella di tanti altri. Un incontro fortuito, tramite amici in comune, avvenuto al tavolo di una pizzeria. E il colpo di fulmine scattato subito, che li ha portati di lì a poco a iniziare una vera e propria frequentazione e poi una storia d’amore ufficializzata tra lo stupore di tutti. Sì perché nonostante la bontà dei loro sentimenti, sono in pochi a non sgranare gli occhi di fronte a Gary ...