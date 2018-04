Il Milan perde in casa col Benevento | lo sfogo del commentatore Crudeli | “Ci avete fatto

Milan shock - altro che Champions : adesso rischia di perdere anche l’Europa League - ecco cosa dice il regolamento : Il clamoroso k.o. rimediato ieri sera a San Siro contro il Benevento inguaia tremendamente il Milan non solo per la classifica di questo campionato, ma anche per la prossima stagione che potrebbe essere già compromessa in partenza. Ormai definitivamente sfumata la possibilità di entrare nella prossima Champions League, adesso la squadra di Gattuso rischia di perdere addirittura la qualificazione in Europa League. Sarebbe una batosta con ...

Milano - incidente in tangenziale : tir si ribalta e perde carico. FOTO : Milano, incidente in tangenziale: tir si ribalta e perde carico. FOTO Il bilancio è di cinque feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Il mezzo pesante ha centrato lo spartitraffico centrale e ha invaso la corsia opposta. Sul posto sono intervenuti un elicottero e cinque ambulanze, oltre ai vigili del fuoco. LA ...

Tangenziale Ovest - incidente Milano : tir perde carico - auto travolte/ Ultime notizie - tamponamenti e feriti : Milano, incidente Tangenziale Ovest: tir perde carico di ferro su carreggiata A50, auto travolte e maxi tamponamenti. 5 feriti, uno gravissimo a Monza: Ultime notizie, traffico ko(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 14:37:00 GMT)

12 esposizioni da non perdere alla Design Week di Milano : Negozi, boutique e showroom vestiti a festa, orde di visitatori anche nel più microscopico dei vicoli, stanze degli hotel dai prezzi inavvicinabili e un’eco di “esperienziale, avanguardistico, sensoriale” che si diffonde a spron battuto nell’aria. L’atmosfera a Milano inizia a scaldarsi in attesa della nuova edizione della Design Week, che anche quest’anno – in concomitanza con il Salone del Mobile alla Fiera di Rho ...

Borsa - Milano chiude in calo : l'indice Fste Mib perde lo 0 - 69% : Chiusura negativa per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che perde lo 0,69% a 23.012,86 punti. Tra i titoli, rally per Saipem che sale del 2,08%. Bene anche Tenaris , +1,73%, ed Eni , +0,72%, , ...

Milan - Gattuso perde Romagnoli : lesione al bicipite femorale della coscia sinistra : MilanO - Il Milan dovrà fare a meno per almeno due settimane di Alessio Romagnoli, che punta a tornare in campo per la finale di coppa Italia del 9 maggio. Infortunatosi domenica nei primi minuti ...

Conti shock : altra operazione. Il Milan lo perde fino a settembre : Come ricorda la Gazzetta dello Sport domani Conti si recherà a Roma, alla clinica Villa Stuart , dove sarà nuovamente operato dall'equipe del dott. Mariani, vero e proprio luminare nella ...

Inter - il derby col Milan nel momento sbagliato : perché ha tutto da perdere : Il derby di domani , ore 18.30, arriva quando nessuno avrebbe voluto. Che si tratti dell'Inter, rinsavita dopo due successi di fila , 0 gol subiti e 8 fatti nelle ultime 3 gare, , nonché forte di ...

Basket - Serie A : Milano vince perdendo meno... palloni. Mai visto un Gentile così : Quattro vittorie in trasferta nella 23esima giornata del campionato di Serie A: Milano intanto resta, da sola, in testa alla classifica. Reggio Emilia, invece, deve ancora recuperare due gare. Basket, ...

Borsa Milano perde lo 0 - 77% - Tim giù 1% : ANSA, - Milano, 19 MAR - Piazza Affari vira in terreno negativo dopo un'apertura piatta e cede lo 0,77% a 22.717 punti, in linea comunque con le altre Borse europee, tutte in rosso. I mercati sono in ...

Basket - 22a giornata Serie A 2018 : Venezia raggiunge Milano. Bologna sorprende Brescia - perde anche Avellino : C’è sempre più un duo in testa alla classifica della Serie A di Basket. Dopo la vittoria di Milano, nell’anticipo di ieri contro Trento, oggi Venezia ha risposto, liberandosi agevolmente di Cantù, 107-83, trascinata in un match mai in discussione dai 18 punti di Mitchell Watt e dai 14 di Hrvoje Peric. Reyer e Olimpia sono in fuga, perché alle loro spalle Avellino non ha retto il passo, battuta sul campo di Varese per 82-75. ...

Milano - rinnovo dei treni per i pendolari. La Lombardia perde la corsa tra regioni : Le mire di Ferrovie dello Stato. La posizione netta del neogovernatore Attilio Fontana. E i pendolari lombardi che nel frattempo viaggiano su carrozze trentennali. Torna ad aprirsi la discussione ...

Milano Digital Week - gli appuntamenti da non perdere di venerdì 16 marzo : L'applicazione suggerisce agli utenti i migliori spettacoli di danza, permette agli spettatori di chattare direttamente con il teatro, prevede promozioni in foyer attraverso tecnologia iBeacon. La ...

Milano Digital Week - gli appuntamenti da non perdere : (Foto: www.facebook.com/MilanoDigitalWeek/) Lasciati del tempo libero tra il 15 e il 18 marzo, perché la Milano Digital Week è alle porte, con oltre 300 eventi che toccano più temi, a partire dall’intelligenza artificiale alla sicurezza informatica, dall’internet delle cose alla mobilità, con entrambi gli occhi bene aperti sull’educazione e sulla diffusione della cultura Digitale. Giovedì 15 marzo c’è Wired Health, la prima business conference ...