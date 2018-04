Il Messico vieta la Barbie di Frida Kahlo

huffingtonpost

(Di domenica 22 aprile 2018) Ilnon vuole ladi. Il motivo? I diritti della sua immagine apparterrebbero al Paese natale della celebre pittrice e quella bambola non le assomiglia per niente. Lo ha stabilito la magistratura messicana, che la commercializzazione da parte del colosso Mattel dellaispirata all'arista. Messo in commercio, il prodotto è stato subito ritirato dal mercato: gli eredi dellaora intendono ricorrere presso la giustizia statunitense.There is nobody in history who would less like to be turned into adoll than. Mind-bogglingly dissonant. https://t.co/bnBWSZXR1kpic.twitter.com/QBJia0P6bM — ((Charles Fishman)) (@cfishman) 9 marzo 2018"Se avessero voluto fare un omaggio a- ha detto Mara Romeo Pineda, nipote in secondo grado della- avrebbero dovuto ritrarla in maniera più veritiera, con le sue imperfezioni ...