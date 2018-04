Il messaggio disperato di Di Maio a Salvini | ' Ti prego non farmelo fare'

Blastingnews

(Di domenica 22 aprile 2018) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella giornata di domani affiderà l'incarico esplorativo a Roberto Fico, già presidente della Camera, per trovare una maggioranza. Nella storia della nostra Repubblica due mandati esplorativi consecutivi sono anomali, ma sono necessari per 'averle provate tutte' nel formare un nuovo governo. Con Fico potrebbero aprirsi porte finora ritenute chiuse, il presidente della Camera seppur del M5S viene da una storia di sinistra e potrebbe dunque risultare un boccone meno amaro per il Pd, in vista di un accordo con il Movimento. Incarico a Roberto Fico Le imminenti elezioni in Molise e in Friuli Venezia Giulia hanno il loro peso sulla formazione del governo, nessuno si vuole sbilanciare prima di avere il risultato anche di quella sfida elettorale. Il Paese però non può aspettare i comodi dei partiti e il Capo dello Stato questo lo sa, ed è sempre ...