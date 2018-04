Il maltempo della Giornata della Terra | violenti temporali in Sicilia | grandine tra

maltempo - nuova allerta meteo della Protezione Civile : rovesci e temporali su Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Una depressione, associata ad un nucleo freddo in quota, permane sulle estreme regioni meridionali dell’Italia, determinando condizioni di instabilità accentuate dal riscaldamento diurno. Proprio a causa del maggior contrasto termico lungo la colonna d’aria, nelle ore centrali della giornata di domani è previsto l’intensificarsi dei fenomeni di Maltempo. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa ...

maltempo Piemonte : cede asfalto - chiuso tratto della SP460 : Chiusa questa mattina dai tecnici della viabilità della Città metropolitana di Torino la SP460 nel tratto compreso tra le uscite di Leini e Lombardore: il provvedimento si è reso necessario a causa del cedimento del corpo stradale. “I nostri tecnici sono immediatamente intervenuti per garantire la sicurezza degli automobilisti: il forte Maltempo di queste ultime settimane ha fatto peggiorare una situazione che era comunque ...

maltempo - pazza primavera : -50% della produzione di miele : Il Maltempo che ha imperversato in questa primavera, ha avuto ripercussioni anche sulle api che restano nelle arnie per effetto della pioggia durante la fioritura senza riuscire a svolgere il prezioso lavoro di trasporto del polline da una pianta all’altra ma in forte ritardo è anche la produzione di miele con cali fino al 50% per i primi raccolti di stagione, a seconda delle zone. E’ la Coldiretti a lanciare l’allarme sugli ...

maltempo : colle della Maddalena ko per neve - Tenda aperto : Anas ha annunciato la chiusura al traffico, in entrambe le direzioni, del tratto della strada statale 21 del colle della Maddalena tra Argentera , chilometro 51,000, e il confine di Stato , chilometro ...

maltempo - neve : chiusa la statale del Colle della Maddalena : Difficolta’ alla viabilita’ in provincia di Cuneo a causa del Maltempo. Anas ha disposto la chiusura al traffico, in entrambe le direzioni lungo il tratto della strada statale 21 ‘del Colle della Maddalena’ tra Argentera (km 51) e il Confine di Stato (km 59). Nevica anche sul Colle di Tenda, l’altro valico internazionale della provincia di Cuneo, dove pero’ si transita regolarmente. L'articolo Maltempo, neve: ...

Allerta Meteo - forte maltempo in arrivo al Centro/Nord : nuovo avviso della protezione civile : Allerta Meteo – La perturbazione di origine atlantica che sta determinando una fase di maltempo sul Nord ovest del nostro Paese, tenderà nel corso delle prossime ore ad estendersi al resto del settentrione interessando, da domani, anche le regioni centrali peninsulari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per le prossime ore : forte maltempo al Nord - venti intensi anche al Sud : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine atlantica in arrivo sul nostro Paese determinerà, da questa sera, una fase di maltempo sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni diffuse specie su Valle D’Aosta, rilievi del Piemonte e Lombardia. La perturbazione determinerà anche una forte ventilazione sulle regioni meridionali, con venti di burrasca sud-orientali su Sicilia e Calabria. Sulla base delle previsioni ...

maltempo Roma - antenna pericolante in centro : chiusa via della Minerva : Paura in pieno centro a Roma , dove a causa di un'antenna pericolante è stata chiusa via della Minerva , vicino al Pantheon. Un altro effetto del Maltempo che ha sferzato la Capitale per l'intera ...

maltempo Rieti : chiusa la Salaria per allagamento della galleria ‘Colle Giardino” : Anas comunica che la strada statale 4 ”Via Salaria” è temporaneamente chiusa a Rieti a causa di un allagamento all’interno della galleria ”Colle Giardino”. Il traffico è deviato con indicazioni in loco. Il personale e i tecnici Anas sono intervenuti sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. L'articolo Maltempo Rieti: chiusa la Salaria per allagamento della galleria ‘Colle Giardino” ...

maltempo - nuova allerta meteo della Protezione Civile : burrasche e mareggiate in Sicilia e Calabria [MAPPE e BOLLETTINI] : Una perturbazione atlantica in avvicinamento dalla penisola iberica determinerà da domani un graduale peggioramento del tempo a iniziare dalle regioni occidentali italiane, accompagnato da venti di burrasca e mareggiate sulle isole maggiori e sulla Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei ...

maltempo - il sindaco di Volterra : “Ora bisogna mettere in sicurezza l’area della frana” : “Il nostro obiettivo nel breve periodo è la completa messa in sicurezza dell’area: Mazzolla deve tornare ad avere l’accesso principale al borgo, poi è necessario individuare e fare chiarezza sulle cause del cedimento”. Lo afferma il sindaco di Volterra Marco Buselli dopo un sopralluogo nella frazione dove il giorno di Pasqua c’è stata una frana che ha costretto a far evacuare alcune abitazioni. Buselli sottolinea ...

maltempo - frana sulla statale 337 della Val Vigezzo : due morti : Una frana sulla strada statale 337 della Val Vigezzo, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte, ha causato la morte di due persone. Queste si trovavano a bordo di un’automobile colpita dai sassi in caduta. La frana ha coinvolto anche la ferrovia vicina della linea Domodossola-Locarno, bloccando la linea. L'articolo Maltempo, frana sulla statale 337 della Val Vigezzo: due morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo della protezione civile per il forte maltempo in arrivo : tutti i dettagli fino a Pasqua : Allerta Meteo – Una profonda saccatura, estesa dal nord Europa fino al Mediterraneo occidentale, apporterà una fase di maltempo su gran parte dell’Italia. Le precipitazioni interesseranno dapprima il nord, per estendersi domani al centro-sud. La perturbazione determinerà anche forti venti nei bassi strati, in particolare al centro-sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...

maltempo - mareggiate in Calabria : aziende della fascia tirrenica in ginocchio : “Quello che sta accadendo sulla nostra costa tirrenica ha dell’eccezionale, sicuramente non prevedile nell’entità, e desta grande preoccupazione perché sono decine le aziende in queste ore fortemente danneggiate dalle mareggiate. Le immagini che ci restituiscono sono davvero devastanti e raccontano di una situazione davvero difficile di cui la Regione dovrà farsi carico. Ad affermarlo il Presidente di Confapi Calabria, ...