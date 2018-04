Il giornalismo contro la mafia. Appuntamento con #vivalitalia #abbassolamafia : Sarà una giornata particolare, quella di martedì 24 aprile all’Agenzia Italia. Dalle 9 si parlerà di mafia, di giornalismo e mafia. Di giornalisti che facendo il proprio lavoro combattono la mafia, offrendo ai magistrati e ai cittadini un servizio straordinario per la difesa della legalità. Sarà una puntata unica di Viva l’Italia, in diretta streaming sul sito dell’Agi e su Facebook, condotta ...

Reggio Calabria : al Liceo 'T. Campanella' incontro su Intelligence e giornalismo : Michele Pierri è un giornalista e analista con sede a Roma specializzato in difesa, cyber e politica estera. È direttore responsabile di Cyber Affairs, agenzia di stampa dedicata esclusivamente al ...

Naike Rivelli contro l'Isola dei Famosi : "Mi dissocio totalmente. Abbasso il finto giornalismo e gli untori" : ROMA ? Qualche giorno fa il nome di Naike Rivelli è uscito come possibile nuova naufraga dell?Isola dei Famosi . La figlia di Ornella Muti aveva già risposto di non poter...

