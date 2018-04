Il futuro è oggi | e noi giovani ci dobbiamo adattare e migliorare

Ritorno al futuro/ Curiosità e cast film su Italia 1 con Michael J. Fox (oggi - 21 aprile 2018) : Ritorno al futuro, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 21 aprile 2018. Nel cast: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, alla regia Robert Zemeckis. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 18:53:00 GMT)

Salone del mobile 2018 - si guarda al futuro ma ci si inchina al passato. Dagli anni d’oro ’50 e ’70 alla “moderna sagra di paese” di oggi : Se non siete curiosi lasciate perdere. E’ stato il credo di Achille Castiglioni, designer ante litteram, quando si chiamavano semplicemente progettisti. Era il trionfo del furore creativo, dalla fine degli anni ’50 alla fine degli anni ’70, il ventennio d’oro del disegno industriale made in Italy. E lui lo ha insegnato al Politecnico di Milano. Ha vinto tutto il vincibile, compreso sette compassi d’oro e Flos, azienda leader di sistemi ...

Il tuttofare - Castellitto e Poggi : "Nessuno ha il futuro garantito - bisogna reinventarsi ogni giorno" : Anche in Il tuttofare questo tema torna prepotentemente, tanto è vero che Antonio fa più da cuoco che da assistente all'avvocato Bellastella: " Uno dei motivi per cui siamo famosi al mondo è il cibo ...

Milan - oggi c’è in ballo il tuo futuro : Fassone fa visita all’Uefa per il settlement agreement : Milan- oggi c’è in ballo il futuro del Milan. Lo sa bene la società rossonera, lo sanno bene i tifosi. oggi, Fassone e tutta la società rossonera, composta dal direttore esecutivo Han Li, dalla Chief Financial Officer Valentina Montanari e dal Group Financial Director Alessandro Baj Badino faranno visita all’Uefa. settlement agreement La società rossonera tenterà di convincere l’Uefa a […] L'articolo Milan, oggi c’è ...

Milan - dall’Uefa per il settlement agreement/ Oggi si decide il futuro del club rossonero : Milan, dall’Uefa per il settlement agreement: Oggi si decide il futuro del club rossonero. Alle ore 11:00 l'incontro fra i rossoneri e la federazione, per capire le sanzioni stabilite(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 09:51:00 GMT)

'Il futuro è oggi' - III edizione : ... 18.15 Dal 14/02/18 al 16/04/18 Per maggiori informazioni Telefono: 0434-1573200 Email: fondazione@pordenonelegge.it Sito web: http://www.pordenonelegge.it Vedi Calendario Spettacoli >>> in ...

“Guarda avanti” - il futuro dell’innovazione comincia oggi : Il mondo dell’arte, del cinema, del design e della tecnologia sta cambiando, cercando nuovi modi di guardare avanti. E chi meglio dei protagonisti di oggi può riuscire a prevedere e anticipare come sarà il futuro? Alcuni dei personaggi che caratterizzano al meglio questi ambiti si riuniranno a Torino fino al 14 aprile nella cornice di “Guarda Avanti powered by Glo”: una Exhibition temporanea, aperta al pubblico e gratuita, nella dimora ...

Formula E - i bolidi elettrici sbarcano a Roma : “Il futuro è oggi” : I bolidi a propulsione elettrica, sbarcano a Roma. Tutto pronto per il Primo Gran Premio di Formula E, vetture che grazie alle loro avanzate tecnologie rappresentano la mobilità ecosostenibile del futuro. Roma, la città eterna avvolta dalla tradizione di secoli di storia, abbraccia il futuro della mobilità. Dal 12 fino a lunedi’ 16 e’ stata vietata la circolazione su un tratto della Cristoforo Colombo e lo svincolo della Pontina ...

ACCADDE OGGI. Un pareggio per archiviare il passato e programmare il futuro : SPORT 2 aprile 2000. Per la prima volta nella storia, la Nazionale italiana di rugby partecipa all'ormai ex storico torneo denominato Cinque Nazioni , di lì in avanti trasformato in Sei Nazioni ...

Dalla Nigeria a Milano col suo bambino : "Su quel barcone ho visto la morte - oggi sono felice e sogno un futuro" : E' la storia di Olivia, una ragazza Nigeriana arrivata a Milano con il suo bambino e che oggi qui sogna un futuro. E' ospite della struttura di accoglienza Faro in città da ottobre 2017 insieme al suo piccolino Abordance. I due sono...

Exprivia e Italtel ora insieme : il futuro poggia sulla presenza internazionale : Teleborsa, - Exprivia un anno dopo: Italtel è stata acquisita . E' stato questo l'oggetto della presentazione alla Star Conference 2018 di G. Sebastiano , direttore della pianificazione strategica ed ...

Frequency - Il futuro è in ascolto/ Su Iris il film con Dennis Quaid (oggi - 24 marzo 2018) : Frequency - Il futuro è in ascolto, il film in onda su Iris oggi, sabato 24 marzo 2018. Nel cast: Dennis Quaid e Jim Caviezel, alla regia Gregory Hoblit. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 10:25:00 GMT)

Il consigliere Coggiola : "Propongo un referendum consultivo sul futuro di piazza Europa" : "La realizzazione di un parcheggio sotterraneo in piazza Europa a Cuneo è ancora in fase di progettazione e di studio della fattibilità, ma ritengo che sia fondamentale, data l'importanza della ...