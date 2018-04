Il calcio secondo Cohn-Bendit | contro il catenaccio italiano Un memoir

Esclusiva calcioWeb – calciomercato Juventus - definito il secondo arrivo per la prossima stagione : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dalla debacle in Champions League contro il Real Madrid, qualificazione compromessa ed adesso l’obiettivo è quello di vincere scudetto e Coppa Italia. Ma si pensa anche alla prossima stagione, i bianconeri hanno praticamente definito nelle ultime ore due operazioni. Non solo Emre Can, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb è fatta anche per Matteo Darmian, terzino dello United ma ...

Dinamo Labico calcio (II cat.) : Capristo - secondo posto grande stimolo : Roma – E’ stata una sosta pasquale molto dolce quella della Dinamo Labico. La squadra di mister Alfio Nuzzi è riuscita a superare lo Sporting San Cesareo dopo un lungo inseguimento. Ora lotterà coi denti per poter mantenere una seconda piazza che vorrebbe dire quasi certamente promozione. “Finalmente siamo riusciti a coronare il sorpasso e ora dipende da noi: daremo tutto quello che abbiamo per mantenere il secondo posto”. Il ...

calcio - amichevole Italia-Inghilterra : Di Biagio mescola le carte per il secondo test - la rifondazione azzurra passa per Wembley : La tournée in Inghilterra si chiude domani, martedì 27 marzo, per l’Italia, che affronterà a Wembley i padroni di casa nel secondo test amichevole dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Argentina. Il ct Gigi Di Biagio è pronto a mescolare le carte per vedere all’opera tutta la rosa dei convocati per le prime uscite dopo la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia. Un gruppo da rifondare, partendo però da ...

calcio - serie C : Il Pro Piacenza rinasce nel secondo tempo. Pontedera Pro Piacenza 1-1 : Dalle 18.30 segui in diretta su RADIO SOUND il match di serie C tra Pontedera e Pro Piacenza. Ascolta STADIO SOUND , il programma dello sport piacentino. Primo tempo 10 Fase di studio, poche emozioni. 17 Gol del Pontedera . Gol di Grassi direttamente da Calcio d'angolo. Parabola spinta dal forte vento presente al Mannucci di Pontedera.