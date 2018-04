ilpost

: Crollo del Milan che perde in casa contro un Benevento ultimo in classifica e ormai già retrocesso. Non bisogna agg… - AntoVitiello : Crollo del Milan che perde in casa contro un Benevento ultimo in classifica e ormai già retrocesso. Non bisogna agg… - 90minutoRai : Arriva il primo verdetto in @SerieA_TIM: il #Benevento è matematicamente retrocesso in B. Il #Crotone scavalca la… - scoopscoop6 : Il Benevento è retrocesso matematicamente in Serie B -

(Di domenica 22 aprile 2018) Nonostante la storica vittoria ottenuta sabato sera a San Siro contro il Milan, ilinB per via della vittoria del Crotone a Udine nelle partite giocate domenica pomeriggio. Il— ultimo in classifica IlinB Il Post.