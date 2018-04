Ibrahimovic | spaccone indesiderato | «In Nazionale non ci serve»

vanityfair

(Di domenica 22 aprile 2018) «Che Mondiale sarebbe senza di me?». Zlatanlo aveva chiesto ironicamente durante la sua intervista da Jimmy Kimmel, con il suo classico tono un po’, certo di non ricevere risposta. Invece, a distanza di qualche ora, una replica è arrivata forte e chiara direttamente dalla Francia: «Vuole tornare a giocare con la? A noi non ci», è la sentenza del secondo portiere svedese Karl-Johan Johnsson, rilasciata alla rivista francese Main Opposée. «Lui è un egoista, un individualista sia come persona che come giocatore. Noi invece siamo un gruppo». LEGGI ANCHEIbra: «La rovesciata di Ronaldo? Io l'ho fatta da 40 metri» Johnsson non mette in discussione il talento di Zlatan, ma ci tiene a ricordare che la qualificazione al Mondiale la Svezia l’ha raggiunta senza di lui, battendo nel playoff proprio l’Italia: «Non ho dubbi che se venisse convocato giocherebbe ...