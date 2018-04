I figli del Califfato | orfani per legge

Salvini contro Michele Serra : 'Sui figli del popolo razzismo e ignoranza' : "Per alcuni 'intellettuali' di sinistra i ragazzi che vanno agli Istituti Tecnici o Professionali, i figli del popolo e non dei ricchi, sono più violenti e ignoranti, più spesso fanno i bulli a scuola.

Toto Cutugno : età - altezza e peso. Vita privata - moglie e figlio del cantante ‘’italiano’’ : Toto Cutugno, all’anagrafe Salvatore Cutugno, nasce a Fosdinovo il 7 luglio 1943. figlio di un ufficiale di marina e di una casalinga, Toto è il secondogenito di tre figli. Dopo pochi mesi dalla nascita di Salvatore, la famiglia Cutugno si trasferisce, per ragioni di lavoro, a La Spezia. E sarà proprio il padre, suonatore di tromba, ad incoraggiarlo a suonare la batteria da autodidatta. A tredici anni Salvatore Cutugno partecipa ad un concorso ...

Non vorrei essere il professore del figlio di Michele Serra : A proposito del professore bullizzato dagli alunni, Michele Serra nella sua "Amaca" di ieri scrive che certe cose - sintetizzo - si vedono solo negli istituti tecnici professionali e non nei licei classici o scientifici. E questo perché, scrive ancora, "l'educazione" del ragazzo "è direttamente proporzionale al ceto sociale di provenienza".Per un attimo mettiamo da parte la vena classista dell'autore (che pare evidente) e proviamo ...

Cosa insegna la figlia di Bob Kennedy a noi di Cuneo sulla storia recente del mondo : Mercoledì 9 maggio Cuneo diventerà la capitale italiana del 50° della campagna delle primarie per la Presidenza Usa di Bob Kennedy, che si concluse prematuramente con il suo assassino a Los Angeles. ...

La promessa della sindaca di Torino Appendino : “Registreremo i figli delle coppie gay” : La sindaca di Torino Chiara Appendino annuncia che farà di tutto, anche "forzando la mano", per permettere alle coppie omosessuali di registrare i propri figli all'anagrafe.Continua a leggere

Stuprò la figlia per 22 anni dalla quale nacquero 7 bimbi - ecco cosa fanno ora i figli del «Mostro di Amstetten» : Dieci anni dopo la scoperta, i figli di Josep Fritzl, il 'mostro di Amstetten', si «sono rifatti una vita». Nel 2008 la scoperta della giovane donna tenuta prigioniera dal padre in una cantina per 24 anni, dove fu violentata ripetutamente e mise al mondo sette figli frutto d'incesto, la polizia austriaca ha assicurato che le vittime hanno potuto ricostruirsi una nuova esistenza in una località segreta in Austria.Lo ha riferito all'agenzia stampa ...

Adriana Volpe - l'orrore delle fiamme in casa con sua figlia : 'Potevo morire folgorata' : La showgirl Adriana Volpe è stata protagonista di un episodio drammatico. Come ha raccontato al settimanale Nuovo, la conduttrice ha svelato di aver rischiato la morte in occasione di un incidente domestico, mentre era in casa con sua figlia: "Dopo essermi fatta la doccia sono andata a svegliare mia figlia Gisele e ho lasciato acceso lo scaldino elettrico in modo che lei trovasse il bagno caldo. Mentre ero nella cameretta di Gisele, ho sentito ...

Carugo - architetto ucciso : ergastolo all'amante della moglie/ Ultime notizie - ex voleva custodia delle figlie : Carugo, architetto ucciso: ergastolo all'amante della moglie. L'omicidio di Alfio Molteni era avvenuto al culmine di una serie di attentati. Ex puntava alla custodia delle figlie.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 18:27:00 GMT)

Prendono a sprangate bullo del figlio : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) – Picchiato a colpi di spranga dai genitori di un bambino di 10 anni che aveva umiliato pubblicamente. Accade a Ragusa, dove la Polizia ha denunciato per rissa una coppia di albanesi e il bullo 16enne, che domenica 8 aprile si era pulito le scarpe sulla faccia e sui vestiti del bimbo. A interrompere la vera e propria spedizione punitiva è stato un poliziotto libero dal servizio che passando in auto da via ...