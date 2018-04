Heather Parisi | scontro ad Amici con Biondo La rabbia della madre | ' Chieda scusa a mio

Amici17 - la mamma di Biondo contro Heather Parisi : 'Chieda scusa a mio figlio' : Lo sfogo della mamma. 'Innanzi tutto le esprimo piena solidarietà riguardo la disgustosa aggressione verbale ricevuta da sua figlia. Sono rimasta, però, basita quando ho assistito al linciaggio ...

"Heather Parisi si scusi con mio figlio" : la mamma di Biondo attacca l'artista dopo la puntata di Amici : Heather Parisi è stata coinvolta in una polemica scoppiata durante il serale del programma condotto da Maria De Filippi, Amici. Al centro della vicenda c'è Simone, in arte Biondo Baldasseroni, che sarebbe stato "maltrattato" e sottoposto a linciaggio mediatico da parte dell'artista, secondo la madre del giovane Maria Assunta Pizzoli. La donna ora chiede alla Parisi di scusarsi pubblicamente."Innanzi tutto le esprimo piena ...

Heather Parisi contro Biondo per l’autotune - il cantante risponde : “Mi fai i dissing su Instagram” (video) : Heather Parisi contro Biondo ad Amici di Maria De Filippi, nel terzo serale in diretta sabato 21 aprile. Il cantante della squadra bianca ha utilizzato l'autotune e Heather Parisi ha commentato: "Autotune is for p****", citando Christina Aguilera. Il termine inglese, che non riportiamo, può essere tradotto in italiano come "vigliacchi". Per la Aguilera - e per la Parisi che riporta la citazione - utilizzare l'autotune è scorretto ma Biondo ...

Amici - Biondo canta “imbrogliando”? Il duro attacco di Heather Parisi : Heather Parisi contro Biondo ad Amici Serale: “Auto-tune is for pussies!” Sul finale del terzo Serale di Amici 17 Heather Parisi chiede a Biondo se canta o no con l’auto-tune. L’auto-tune è una sorta di “aiutino” tecnico che riequilibra la voce quando l’intonazione non è perfetta. Biondo replica, sembra confermare i sospetti della giudice e […] L'articolo Amici, Biondo canta ...

Heather Parisi lancia una frecciata a Alessandra Celentano a Amici 17 : Alessandra Celentano incassa una frecciata da Heather Parisi a Amici 2018 Prima di vedere l’esibizione di Bryan, Maria De Filippi ha annunciato durante la puntata di stasera di Amici 17 che avrebbe mandato in onda un rvm che riguardava Heather Parisi. Nella clip si ripercorreva brevemente la lite che era avvenuta la settimana scorsa tra Heather e Alessandra Celentano fino alla discussione tra la componente della commissione esterna e il ...

