Gualdo Tadino Ottantenne morto sulle montagne di Purello

Gualdo Tadino - arrestato pusher : Gualdo Tadino Ancora una volta, grazie alla preziosa collaborazione tra cittadini e Istituzioni, i Carabinieri di Gualdo Tadino hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un italiano, 50enne, ...

Gualdo Tadino - oltre cento camperisti in città per le feste : Una quattro giorni all'insegna di arte, cultura, tradizione e sport. I numerosi turisti hanno potuto scoprire sia le bellezze naturali, attraverso il circuito di mountain bike e le gare organizzate ...

La Stagione di Prosa a Gualdo Tadino si chiude al Teatro Don Bosco - martedì 20 marzo - alle 21 - con LA BISBETICA DOMATA. : Sogna un mondo in cui ci si sposa per amore e non come una vacca data per l'accoppiamento dal padre padrone. E lo dice, ci prova, urla la sua rabbia contro il padre, e pure contro la sorella che ...