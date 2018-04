Griglia di partenza MotoGp Marc Marquez retrocesso | pole position a Vinales GP Americhe

MotoGp Usa - Griglia di partenza : Marquez in pole - Rossi 5° : AUSTIN - Era l'uomo più atteso e non ha deluso le aspettative. Marquez ha messo a segno la pole in Texas e partirà davanti a tutti con un 2:03.658. Il campione del mondo ha centrato la sesta pole consecutiva sul circuito delle Americhe con gomma morbida sul posteriore. Per lui c'è stata anche una caduta senza conseguenze, come ieri. Rossi è a 93 millesimi dallo ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : risultato e Griglia di partenza qualifiche. Marc Marquez da record - 5° Valentino Rossi. Arranca Dovizioso : Marc Marquez (Honda) scrive una pagina di storia del motociclismo, diventando il primo pilota di sempre ad ottenere la pole-position per sei volte di fila sulla stessa pista. E’ accaduto nel GP delle Americhe ad Austin, dove il campione del mondo della MotoGP è apparso ancora una volta una spanna sopra tutti gli avversari. Il rendimento della Honda appare senz’altro eccellente: una moto potente e ben equilibrata. Tuttavia, su questo ...

In attesa del termine delle Q2, di seguito la graduatoria dei tempi della Q1 del GP delle Americhe 2018, terzo round del Mondiale di MotoGP. La Ktm di Pol Espargaro e la Ducati di Danilo Petrucci centrano la qualificazione alla Q2. LA classifica DELLA Q1 GP Americhe 2018 POS # RIDER GAP 1 44 P. ESPARGARO 2:05.169 2 9 D. PETRUCCI +0.076 3 30 T. NAKAGAMI +0.288 4 53 T. RABAT +0.517 5 38 B.

Superbike - GP Olanda 2018 : risultati Superpole e Griglia di partenza. Alexander Lowes in pole position - beffato Rea. Marco Melandri quinto : Alexander Lowes sorprende tutti nelle qualifiche del GP di Olanda, quarta tappa del Mondiale Superbike, e conquista la pole position con grande autorevolezza. Il britannico è riuscito a tirare fuori il meglio della sua Yamaha e a stampare un convincente 1:34.066 con il quale è riuscito a lasciarsi alle spalle Jonathan Rea, grande favorito della vigilia. Il Campione del Mondo in carica e leader della classifica generale accusa un ritardo di ...

Domenica 15 aprile, ore 8.10

GP Cina F1 2018 - Griglia di partenza : Vettel in pole - Raikkonen 2° - Hamilton in difficoltà : GP Cina F1 2018: è di Sebastian Vettel la pole che mancava alla Ferrari dalla prima edizione del gran premio cinese (allora fu Barrichello a partire davanti a tutti). Il tedesco ferma il tempo in 1:31.095, precedendo di un soffio il compagno di scuderia Raikkonen +0.087. Al terzo posto in griglia troviamo Bottas (Mercedes) +0.530, che fa meglio del compagno Hamilton +0.580, parso ancora in difficoltà sul circuito di Shanghai.GP Cina F1 2018 | ...

