GrayKey | l’hacker digitale che svela il pin e sblocca l’iPhone

(Di domenica 22 aprile 2018) “Male non fare, paura non avere”. Solo per coloro che non temono questo motto e sono assolutamente certi di non nascondere scheletri nell’armadio, questa potrebbe essere una buona notizia. “Grayshift”, azienda statunitense, ha creato “GreyKey”, un piccolo hackercapace direndone il codice di sicurezza, in un lasso di tempo variabile, da pochi minuti a pochi giorni, a seconda della lunghezza: qualche minuto, se il pin contiene quattro cifre, pochi giorni se ne contiene sei. ...