GrayKey | l’hacker digitale che svela il pin e sblocca l’iPhone

(Di domenica 22 aprile 2018) “Male non fare, paura non avere”. Solo per coloro che non temono questo motto e sono assolutamente certi di non nascondere scheletri nell’armadio, questa potrebbe essere una buona notizia. “Grayshift”, azienda statunitense, ha creato “GreyKey” VIDEO, un piccolo hackercapace dire l’#iPhone,ndone il codice di sicurezza, in un lasso di tempo variabile, da pochi minuti a pochi giorni, a seconda della lunghezza: qualche minuto, se il pin contiene quattro cifre, pochi giorni se ne contiene sei. Come è fatto e come funziona? Si tratta di un dispositivo dotato di due spinotti ai quali va collegato l'iPhone VIDEO o, eventualmente, l'iPad per pochi minuti, giusto il tempo di configurare i devices. Una volta avviata l’”operazione hackeraggio”, è solo questione di tempo: nessun codice di sicurezza può sperare di rimanere segreto. Il sistema era stato ...