Grande Fratello 2018 | piccolo incidente per Alberto | “Tarzan” si fa male alla testa

Chi è Mariana Falace? Biografia - età e vita privata della concorrente del Grande Fratello 2018 : Chi è Mariana Falace? La concorrente del Grande Fratello 2018 sta venendo fuori piano piano all'interno del cast della 15esima edizione, mentre nei primi giorni era piuttosto silenziosa e rimaneva in disparte; ognuno ha i suoi tempi e pure se alcuni continuano a pensare che sia quasi anonima in Casa, altri la stanno rivalutando. Solo il tempo ci dirà se sarà fra i concorrenti della storia del reality show a finire nel dimenticatoio o se, invece, ...

Grande Fratello 15 : un ragazzo lascerà la casa in diretta Video : Lunedì sera su canale 5 andra' in onda la seconda puntata del #Grande Fratello edizione numero 15. Al timone del programma, per la quarta volta, vi è una delle conduttrici più amate d'Italia, Barbara D'Urso che, nonostante i suoi mille impegni tra Pomeriggio 5 Domenica Live, non ha voluto rinunciare al programma che l'ha resa famosa nelle vesti di conduttrice. Nello studio di Cinecitta' la presentatrice napoletana è affiancata da due opinionisti ...

Grande Fratello - regolamento di conti : Barbara D'Urso manda due donne vip nella casa - sarà disastro : Un regolamento di conti nella casa del Grande Fratello . È il settimanale Spy , su Instagram, ad annunciare la grossa sorpresa organizzata da Barbara D'Urso e dagli autori per i concorrenti del GF 15.

“Non un bacio qualsiasi…”. Grande Fratello - una passione focosa. Le telecamere hanno ripreso tutto - anche il momento in cui i due piccioncini sono stati sorpresi dagli altri inquilini. Ma non tutto è come sembra… : Il bacio tra i due concorrenti è stato documentato dalle telecamere del Grande Fratello 2018. Gli autori hanno fotodocumentato e seguito con il video praticamente tutto. I due si baciano prima in un angolo, poi quando vengono sorpresi dagli altri inquilini se la ridono e decidono di spostarsi sul letto. sono sempre loro i protagonisti della passione nella Casa. anche se Lucia Orlando si era detta inizialmente pentita di aver dato il primo ...

Isola dei famosi e Grande Fratello - l'incrocio piccante. Il messaggino privato : 'Dalle una botta per ognuno di noi' : Incroci pericolosissimi tra Isola dei famosi e Grande Fratello . Secondo Il Giornale , sarebbero , ri, spuntati vecchi messaggi in una chat privata di Matteo Gentili , concorrente del GF15 ma ...

Grande Fratello 2018 : la bellezza di Alessia strega il Tarzan di Viterbo : Complice la bella giornata di sole nella Capitale, Alessia mostra le sue grazie scatenando i commenti di Alberto.

Grande Fratello 15 : la Satti ci prova con Valerio ma viene respinta : Veronica Satti si dichiara per Valerio Logrieco al GF 15 Nella tarda serata di ieri sera, al Grande Fratello, Veronica Satti si è dichiarata per Valerio Logrieco. Da giorni la figlia di Bobby Solo fa appelli al pubblico da casa affinchè Valerio Logrieco rimanga all’interno della Casa. Il ragazzo di Bitonto è in nomination insieme a Filippo Contri che ha intrapreso una conoscenza approfondita con Lucia Orlando. Ovviamente gli altri ...

Grande Fratello 2018 anticipazioni del 23 aprile : Paola Di Benedetto nella Casa : Grande Fratello 2018 anticipazioni del 23 aprile – Paola Di Benedetto è pronta ad entrare nella Casa per parlare con l’ex fidanzato Matteo Gentili. Il calciatore ha ribadito nell’ultima diretta la dinamica dei fatti che avrebbe preceduto l’ingresso all’Isola della modella ed ha sottolineato di sentirsi tradito. Le anticipazioni del Grande Fratello 2018 confermano che Paola cercherà il confronto diretto con Matteo ...

Grande Fratello - Simone Coccia Colaiuta e la rissa con Baye Dame : 'Non fare la scheccata' : Ancora nervi tesi nella casa del Grande Fratello . A litigare a muso duro stavolta sono stati Simone Coccia Colaiuta , fidanzato toyboy della deputata Pd Stefania Pezzopane , e Baye Dame Dia , la drag ...

Grande Fratello 15 : un'inquilina ha infranto il regolamento? Ecco cos'è successo Video : La quindicesima edizione del Grande Fratello [Video] è iniziata circa una settimana fa e gia' all'interno della casa di Cinecitta' è successo di tutto. In pochissimi giorni i numerosi telespettatori del reality Mediaset hanno assistito a liti, coccole, avvicinamenti e tanto altro ancora. Ma nelle ultime ore è iniziata a circolare una notizia che riguarda una concorrente in particolare. Di chi si tratta e cosa ha fatto? Nel prosieguo ...

Grande Fratello 2018/ Baye Dame e Danilo primi nominati? La "strategia" di Luigi Favoloso : Grande Fratello 2018, nella Casa si inizia a parlare di nomination e si fanno le prime strategie. Baye Dame e Danilo sono convinti di essere nominati ma Luigi Favoloso...(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 06:45:00 GMT)

Gossip : Paola Di Benedetto entrerà nella Casa del Grande Fratello Video : Il settimanale 'Spy' ha lanciato una notizia esclusiva sulla seconda puntata del #Grande Fratello: #Paola di Benedetto entrera' nella Casa per confrontarsi con l'ex Matteo Gentili. Stando ai #Gossip che riporta il giornale, 'Madre Natura' sarebbe stata invitata per replicare a quello che ha detto sul suo conto l'attuale concorrente del reality nei primi giorni di permanenza tra le mura di Cinecitta'. Come reagira' Francesco Monte, compagno ...

