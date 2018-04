Grande Fratello 2018 Baye Dame e Danilo primi nominati? La strategia di

Gossip : Paola Di Benedetto entrerà nella Casa del Grande Fratello Video : Il settimanale 'Spy' ha lanciato una notizia esclusiva sulla seconda puntata del #Grande Fratello: #Paola di Benedetto entrera' nella Casa per confrontarsi con l'ex Matteo Gentili. Stando ai #Gossip che riporta il giornale, 'Madre Natura' sarebbe stata invitata per replicare a quello che ha detto sul suo conto l'attuale concorrente del reality nei primi giorni di permanenza tra le mura di Cinecitta'. Come reagira' Francesco Monte, compagno ...

Gossip : Paola Di Benedetto entrerà nella Casa del Grande Fratello : Il settimanale 'Spy' ha lanciato una notizia esclusiva sulla seconda puntata del Grande Fratello: Paola Di Benedetto entrerà nella Casa per confrontarsi con l'ex Matteo Gentili. Stando ai Gossip che riporta il giornale, 'Madre Natura' sarebbe stata invitata per replicare a quello che ha detto sul suo conto l'attuale concorrente del reality nei primi giorni di permanenza tra le mura di Cinecittà. Come reagirà Francesco Monte, compagno dell'ex ...

Grande Fratello 15 - Simone Coccia litiga con Baye Dame a causa di Lucia : La prima settimana della quindicesima edizione del Grande Fratello, reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset, ha già regalato al pubblico diverse discussioni, più o meno dai toni accesi.I protagonisti della nuova lite sono stati Simone Coccia Colaiuta, l'ex stripper fidanzato con l'onorevole Stefania Pezzopane, e Baye Dame Dia, il concorrente di origini senegalesi cresciuto in una famiglia italiana.prosegui la letturaGrande ...

Grande Fratello 2018/ Video - le lacrime di Lucia : "Mi tengo tutto dentro". A consolarla non è Filippo... : Grande Fratello 2018, nascono i primi amori nella Casa. Filippo Contri e Lucia Orlando, dopo il primo bacio sono sempre più vicini anche se lei non nasconde il suo imbarazzo.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 20:09:00 GMT)

“Ha chiesto di lasciare la Casa”. Grande Fratello - è già terremoto. “Ho parlato con la produzione - ecco perché voglio andarmene”. Momenti ad alta tensione per il reality - un abbandono che fa molto discutere - soprattutto per quelle parole… : Dopo meno di una settimana, arriva la prima richiesta di lasciare la casa del ‘Grande Fratello 2018‘. Nelle ultime ore, un concorrente ha mostrato di non trovarsi bene nel contesto del reality. Dopo meno di una settimana di permanenza nella casa più spiata d’Italia, ha capito di non essere interessato a questa esperienza. Il malumore potrebbe essere stato causato da alcuni attriti con gli altri concorrenti. Di chi parliamo? Di ...

Paola Di Benedetto entrerà al Grande Fratello : incontro con l’ex Matteo Gentili - scoop di Spy : Paola Di Benedetto entrerà al Grande Fratello nella prossima puntata: incontro con l’ex Matteo Gentili, scoop di Spy Lo scoop lo ha lanciato Spy, il magazine gossipparo diretto da Massimo Borgnis e facente parte del Gruppo Mondadori (per intenderci dell’universo Berlusconiano, di cui fa parte ovviamente anche Mediaset e dunque il GF): Paola Di Benedetto […] L'articolo Paola Di Benedetto entrerà al Grande Fratello: incontro con ...

La rivelazione hot di 'Tarzan' sconvolge la Casa del Grande Fratello : Al Grande Fratello una chiacchierata si trasforma in una rivelazione hot di Alberto Merzetti, il Tarzan della Casa di Cinecittà: 'Io le donne le faccio venire anche solo con il petting'. Il sole ...

Grande Fratello 15 : nuova lite tra Bramieri e Danilo - Coccia contro Baye : Lucia Bramieri non sta simpatica a Danilo Aquino, nuova lite al Grande Fratello 15: “Me ne vado” Stando alle ultime news, nella Casa di Grande Fratello 15 tra Lucia Bramieri e Danilo Aquino è scoppiata una nuova lite. In un video pubblicato sul sito ufficiale di GF oggi, sabato 21 aprile 2018, la nuora del […] L'articolo Grande Fratello 15: nuova lite tra Bramieri e Danilo, Coccia contro Baye proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello 15 - c'è un cellulare nella casa? L'audio di Veronica Satti : C'è un telefono nella casa del Grande Fratello 2018? Nel web sta girando un audio nel quale Varonica Satti, figlia di Bobby Solo, mentre sta parlando con altri inquilini afferma: Dopo te lo faccio vedere sul telefono Un'affermazione che ha scatenato i dubbi circa la presenza di un cellulare nella casa più spiata d'Italia, "incriminando" la gieffina. Che questa sia solo una frase sfuggita per sbaglio alla Satti, abituata ad avere sempre lo ...

Grande Fratello 15 : Lucia bramieri lascia dopo lite con danilo aquino? (Video) : A meno di una settimana dall'entrata degli inquilini nella casa del Grande Fratello 15 le liti sembrano già essere all'ordine del giorno e Lucia bramieri è tra i gieffini più agguerriti. Dolo il dibattito animato con Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo, nella notte è stato il turno di danilo Aquino. Tutto è nato dopo una battuta della bramieri che avrebbe ironizzato sulla prestanza fisica del romano dando vita a una lunga polemica.prosegui ...

Grande Fratello - la verità sessuale di Veronica Satti : 'Io lesbica? Sono stata con gli uomini e...' : Al Grande Fratello con Barbara D'Urso arriva uno dei confronti più attesi dal pubblico, quello tra Veronica Satti , figlia di Bobby Solo, e Angelo , il Ken umano , che discutono di sessualità.

Grande Fratello - arriva il primo bacio : Lucia e Filippo intimi sotto le coperte : di Emiliana Costa A pochi giorni dalla prima puntata, il ghiaccio è rotto. È scattato il primo bacio tra due inquilini della Casa del Grande Fratello : Lucia e Filippo. Grande Fratello, cellulare ...