Gp Americhe | vittoria Bagnaia in Moto2

Moto2 - GP Americhe 2018 : Francesco Bagnaia - COLPO DOPPIO! Vittoria e testa della classifica! 7° Mattia Pasini : Due vittorie in tre gare. L’inizio della stagione non poteva essere più soddisfacente per Francesco Bagnaia , che ha vinto il GP delle Americhe di Moto2 . Il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha completato una gran rimonta ai danni di Alex Marquez (Marc VDS EG 0,0), facendo bottino pieno: successo e leadership nella classifica mondiale. Un trionfo fortemente voluto, dopo un inizio di weekend davvero difficile, cominciato con una caduta ...

Moto3 - GP Americhe 2018 : vittoria di forza di Jorge Martin - Bastianini e Bezzecchi sul podio. Risultato e classifica : Lo spagnolo Jorge Martin (Honda Gresini) vince il Gran Premio delle Americhe 2018 della Moto3 sul circuito di Austin grazie ad una condotta di gara intelligente. Il nuovo leader della classifica iridata, infatti, gestisce lo sforzo nella prima parte, per poi dare il tutto per tutto negli ultimi cinque giri, con ottimi risultati. Alle sue spalle, a circa un secondo di distacco, si piazza il nostro Enea Bastianini (Honda Leopard) che precede il ...

Cal Crutchlow - GP Americhe 2018 : “Dopo la vittoria in Argentina cercherò di puntare al massimo anche in questo weekend” : La conferenza stampa che ha sancito il via del fine settimana del Gran Premio delle Americhe 2018 della MotoGP (clicca qui per programma e tv) ha proposto, sicuramente, un pilota più sereno e soddisfatto degli altri: Cal Crutchlow. Il britannico del team LCR Honda, infatti, è reduce dal brillante successo nel Gran Premio di Argentina di Termas de Rio Hondo anche se, dopo quello che è successo in pista, è passato un po’ troppo in secondo ...