Gp Americhe | Marquez penalizzato | tolta la pole | partirà quarto

MotoGp - Americhe Marquez conquista la pole - Iannone in prima fila : AUSTIN - Son 6 anni consecutivi che Marquez firma la pole sulla pista texana: anche oggi il campione del mondo s'appunta meritatamente la stella da sceriffo e con un esemplare 2'03"658 prenota la ...

Moto2 - GP Americhe 2018 : risultato e classifica qualifiche. Alex Marquez conquista la pole. Pasini è terzo davanti a Bagnaia : Chiude la tripletta spagnola di questa giornata di qualifiche del terzo round del Mondiale 2018 di Moto2 Alex Marquez. Sul circuito di Austin (Stati Uniti), infatti, dopo le pole di Jorge Martin, in Moto3 e di Marc Marquez, in MotoGP, è il fratellino del “Cabronçito” a far sua la partenza dalla p.1 in sella alla KAlex del Team EG 0,0 Marc VDS. Una prestazione convincente quella dell’iberico, veloce in tutto il turno, e capace ...

Marc Marquez - GP Americhe 2018 : “Ho chiesto scusa a Vinales - non sono preoccupato per la pole sotto investigazione” : Sesta pole in sei edizioni del GP delle Americhe 2018 per Marc Marquez. Sul circuito di Austin (Stati Uniti), nel terzo round del Mondiale di MotoGP, il “Cabronçito” ha confermato il suo gran feeling con la pista texana facendo ancora una volta la differenza rispetto agli altri, infliggendo 406 millesimi a Maverick Vinales (Yamaha) e 551 millesimi Andrea Iannone (Suzuki). Una pole però “sotto investigazione”, condizionata anche da una caduta in ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : risultato e griglia di partenza qualifiche. Marc Marquez da record - 5° Valentino Rossi. Arranca Dovizioso : Marc Marquez (Honda) scrive una pagina di storia del motociclismo, diventando il primo pilota di sempre ad ottenere la pole-position per sei volte di fila sulla stessa pista. E’ accaduto nel GP delle Americhe ad Austin, dove il campione del mondo della MotoGP è apparso ancora una volta una spanna sopra tutti gli avversari. Il rendimento della Honda appare senz’altro eccellente: una moto potente e ben equilibrata. Tuttavia, su questo ...

MotoGp Americhe : quarte libere - Marquez miglior tempo : Marc Marquez chiude davanti a tutti nella quarta sessione di prove libere del Gp delle Americhe di motociclismo, classe MotoGp. Il campione del mondo in carica ha fatto segnare il miglior tempo con 2.04.686, precedendo le Yamaha di Maverick Vinales , +0.052, e di Valentino Rossi , +0.437, . Un po' più staccati tutti gli altri, con Andrea ...

Moto2 - GP Americhe 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Mattia Pasini anticipa la pioggia e precede Marquez - Lowes e Oliveira - settimo Bagnaia : In questo sabato del Gran Premio delle Americhe 2018 di Austin era tanto attesa la pioggia che, effettivamente, è arrivata negli ultimi minuti della terza sessione di prove libere della Moto2. Nel resto del turno, comunque, si sono viste diverse cose interessanti. In prima posizione si è classificato il nostro Mattia Pasini (Kalex Italtrans) che, dopo aver faticato a lungo, ha piazzato un ottimo 2:11.135. Alle spalle del romagnolo tuttavia, ci ...

LIVE Moto2 - GP Americhe 2018 in DIRETTA : nella FP3 miglior tempo di Mattia Pasini su Marquez e Oliveira - settimo Bagnaia : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere e delle qualifiche del GP delle Americhe 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si partirà alle ore 17.

MotoGP - GP Americhe 2018 : risultati e classifica FP3. Marc Marquez davanti - bene Valentino Rossi sul passo : L’asfalto con poco grip e la pioggia caduta nei 10 minuti conclusivi hanno reso la terza sessione di prove libere della MotoGP del GP delle Americhe interlocutoria. Ad Austin, neanche a dirlo, il più veloce è stato lo spagnolo Marc Marquez (Honda) con il crono di 2’04″608: il campione del mondo in carica si è confermato di un altro livello rispetto agli avversari nell’interpretare condizioni complesse di pista e meteo. A ...