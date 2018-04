Gp Americhe | Marquez penalizzato | partirà quarto | Vinales primo

MotoGP - GP Americhe 2018 : tutti contro Marc Marquez! Vinales e Valentino Rossi puntano al podio - Dovizioso dovrà limitare i danni : “E’ pole! Anzi no…”. E’ un po’ questo in estrema sintesi quanto avvenuto nel corso e dopo le qualifiche del GP delle Americhe ad Austin (Stati Uniti), terzo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP. Marc Marquez, infatti, in sella alla Honda, aveva siglato la pole position, davanti alla Yamaha di Maverick Vinales ed alla Suzuki di un sorprendente Andrea Iannone. Tuttavia il “Cabronçito”, dominante ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : Valentino Rossi punta al podio. Alta tensione per la partenza al fianco di Marc Marquez! : Alle ore 21.00 italiane prenderà il via il GP delle Americhe, terza prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Austin (Stati Uniti) i centauri della classe regina si sfideranno su uno dei layout più spettacolari del calendario iridato dove servirà grande sangue freddo ed una moto molto ben bilanciata. Aspetti fondamentali per la gara di Valentino Rossi. Il “Dottore”, quinto nelle qualifiche, si è detto fiducioso in vista ...

Griglia di partenza MotoGp/ Marc Marquez retrocesso - pole position a Vinales (GP Americhe Austin) : Griglia di partenza MotoGp, GP Americhe 2018 Austin: la lotta per la pole position sul circuito del Texas, unico appuntamento stagionale negli Usa (oggi 21 aprile)(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 08:31:00 GMT)

Marc Marquez - GP Americhe 2018 : “Penalità? Stavo tenendo d’occhio Iannone. Spero che le regole saranno le stesse per tutti” : Non è stato un post qualifiche piacevole quello dello spagnolo Marc Marquez ad Austin (Stati Uniti), sede del terzo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP. Lo spagnolo, in sella alla Honda, autore inizialmente della pole, è stato punito dalla direzione gara per aver ostacolato Maverick Vinales nel suo giro di lancio. Pertanto, gli è stata comminata una penalità di 3 posizioni in griglia e partirà dalla quarta casella. “Stavo uscendo dai ...

MotoGP Americhe - Marquez centra la pole position ma viene penalizzato : Lo spagnolo punito per aver rallentato Vinales che si prende la prima casella di fianco a Iannone e Zarco: Marc 4° a fianco di Rossi

Gp Americhe - Marquez penalizzato : tolta la pole - partirà quarto : Domani partirà dalla quarta posizione, mentre in pole ci sarà Maverick Vinales, 'vittimà del comportamento considerato irregolare nelle qualifiche del campione del mondo che per questo era stato ...

MotoGp - Americhe Marquez conquista la pole - Iannone in prima fila : AUSTIN - Son 6 anni consecutivi che Marquez firma la pole sulla pista texana: anche oggi il campione del mondo s'appunta meritatamente la stella da sceriffo e con un esemplare 2'03"658 prenota la ...

Moto : sesta pole Marquez in Gp Americhe : ANSA , ROMA , 21 APR sesta pole position di fila per lospagnolo Marc Marquez nel Gp delle Americhe di Motociclismo,terza prova del mondiale classe MotoGp. Il campione del mondo incarica, con la sua Honda, ha fatto segnare il tempo di 2.03.658.Prima fila anche per Maverick Vinales con la Yamaha , +0.406, ,secondo, e terzo per Andrea Iannone , Suzuki, +0.551, . In ...

Moto2 - GP Americhe 2018 : risultato e classifica qualifiche. Alex Marquez conquista la pole. Pasini è terzo davanti a Bagnaia : Chiude la tripletta spagnola di questa giornata di qualifiche del terzo round del Mondiale 2018 di Moto2 Alex Marquez. Sul circuito di Austin (Stati Uniti), infatti, dopo le pole di Jorge Martin, in Moto3 e di Marc Marquez, in MotoGP, è il fratellino del “Cabronçito” a far sua la partenza dalla p.1 in sella alla KAlex del Team EG 0,0 Marc VDS. Una prestazione convincente quella dell’iberico, veloce in tutto il turno, e capace ...

Marc Marquez - GP Americhe 2018 : “Ho chiesto scusa a Vinales - non sono preoccupato per la pole sotto investigazione” : Sesta pole in sei edizioni del GP delle Americhe 2018 per Marc Marquez. Sul circuito di Austin (Stati Uniti), nel terzo round del Mondiale di MotoGP, il “Cabronçito” ha confermato il suo gran feeling con la pista texana facendo ancora una volta la differenza rispetto agli altri, infliggendo 406 millesimi a Maverick Vinales (Yamaha) e 551 millesimi Andrea Iannone (Suzuki). Una pole però “sotto investigazione”, condizionata anche da una caduta in ...

Gp Americhe - pole a Marquez : Vinales secondo - Iannone terzo : Sesta pole position di fila per lo spagnolo Marc Marquez nel Gp delle Americhe di motociclismo, terza prova del mondiale classe MotoGp. Il campione del mondo in carica, con la sua Honda, ha fatto segnare il tempo di 2.03.658. Prima fila anche per Maverick Vinales con la Yamaha , +0.406, , secondo, e terzo per Andrea Iannone , Suzuki, +0.551, . In ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : risultato e griglia di partenza qualifiche. Marc Marquez da record - 5° Valentino Rossi. Arranca Dovizioso : Marc Marquez (Honda) scrive una pagina di storia del motociclismo, diventando il primo pilota di sempre ad ottenere la pole-position per sei volte di fila sulla stessa pista. E’ accaduto nel GP delle Americhe ad Austin, dove il campione del mondo della MotoGP è apparso ancora una volta una spanna sopra tutti gli avversari. Il rendimento della Honda appare senz’altro eccellente: una moto potente e ben equilibrata. Tuttavia, su questo ...

Diretta Gp Americhe 2018 Motogp/ Qualifiche live : pole Marquez! Iannone terzo e Rossi... : Diretta Motogp: prove libere FP3 e FP4, live Qualifiche GP delle Americhe 2018 ad Austin (Texas), oggi sabato 21 aprile: cronaca e tempi delle sessioni in programma.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 21:50:00 GMT)

MotoGp Americhe : quarte libere - Marquez miglior tempo : Marc Marquez chiude davanti a tutti nella quarta sessione di prove libere del Gp delle Americhe di motociclismo, classe MotoGp. Il campione del mondo in carica ha fatto segnare il miglior tempo con 2.04.686, precedendo le Yamaha di Maverick Vinales , +0.052, e di Valentino Rossi , +0.437, . Un po' più staccati tutti gli altri, con Andrea ...