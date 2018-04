Governo | settimana decisiva Ultima possibilità è l' incarico a Fico Con il Pd

Governo : per Mattarella fine settimana di riflessione : Roma, 20 apr. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deciso di prendersi un paio di giorni di riflessione dopo quanto riferitogli dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, al termine del mandato esplorativo che le era stato conferito. Un modo per approfondire appunto quegli “spunti di riflessione politica” indicati dalla seconda carica dello Stato. Probabile quindi che lunedì ...

Governo - Di Maio a Salvini : "Non c'è più tempo decida entro questa settimana" : LaPresse, "Sono stato accusato da Salvini di porre dei veti e non si capisce perché io non possa porli su Berlusconi e lui sul Pd. Noi siamo insieme alla Lega le uniche due forze che non si pongono ...

Governo : a Casellati mandato esplorativo. È alta tensione M5S-Lega. Di Maio : scelta in settimana : Se vi dirà di no è perché vuole fare il premier, e allora non sa stare al mondo", ha detto ancora Salvini durante un incontro con la stampa a Catania. " Vogliamo un Governo che rispecchi il voto ...

Governo - Giorgetti (Lega) : “Pronti a governare anche da settimana prossima se M5s rinuncia a veti” : E’ terminato dopo più di un’ora il colloquio tra i capigruppo della Lega, Giancarlo Giorgetti e Gian Marco Centinaio, e la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nell’ambito del mandato conferitole dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. “Abbiamo ribadito, lo diciamo da settimane, che noi siamo pronti a partecipare ad un Governo che è stato indicato dagli italiani premiando il centrodestra e la coalizione e l’m5S come ...

Governo - Di Maio a Salvini : “Unico accordo possibile è Lega-M5s. Non c’è più tempo decida entro questa settimana” : “Sono stato accusato da Salvini di porre dei veti e non si capisce perché io non possa porli su Berlusconi e lui sul Pd. Noi siamo insieme alla Lega le uniche due forze che non si pongono veti a vicenda. Vediamo propinarci ipotesi ammucchiata di centrodestra quando poteva già partire un Governo del cambiamento in grado di cambiare tantissime cose”. Lo dice il leader M5s Luigi Di Maio, al termine dell’incontro con la presidente del ...

Dopo un weekend di stallo - cosa aspettarsi da questa settimana in vista del nuovo Governo : Nemmeno il weekend ha fatto fare passi avanti alle trattative per la nascita di un nuovo governo. L'appello del capo dello Stato alla responsabilità, resasi ancor più necessaria Dopo l'acuirsi della crisi siriana, sembra non aver aperto un varco nel blocco di veti incrociati tra Movimento 5 Stelle e Forza Italia come tra Lega e PD. Il risultato, Dopo sei settimane dalle elezioni e due giri di consultazioni, è che ...

Governo - è la settimana decisiva - ma tra Di Maio e Salvini è ancora stallo : Sempre più difficile il dialogo tra Lega e Cinquestelle. Il leader leghista stronca ogni apertura al Pd e replica irritato ai veti del leader pentastellato 'Il centrodestra unito è stato premiato dal ...

Governo - settimana decisiva : ma è stallo tra M5s e Lega sul centrodestra unito : Governo, settimana decisiva: ma è stallo tra M5s e Lega sul centrodestra unito La decisione del Presidente Mattarella potrebbe arrivare entro mercoledì. Due le ipotesi: un pre-incarico o un incarico esplorativo. Intanto Di Maio strizza l’occhio al Pd. Continua a leggere

Governo - è la settimana decisiva : la soluzione nelle mani di Casellati o Fico : Dall'«indecoroso balletto tra Di Maio, Salvini e Berlusconi», come lo definisce Federico Fornaro (Leu), si uscirà in qualche modo tra un paio di giorni quando Sergio Mattarella...