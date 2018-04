Governo | partiti attendono Colle Tajani | ' Salvini non andrà a fare il secondo di Di Maio'

Governo del presidente - ora i partiti sono cauti : sarebbe difficile dire no : sera quando Giorgetti chiama al telefono Salvini per confidargli un'intuizione maturata dopo l'incontro al Senato con la Casellati: «Occhio Matteo, perché Mattarella potrebbe anche saltare il secondo ...

Governo - Casellati incontra i partiti : La presidente del Senato, che nel pomeriggio incontra gli esponenti dei partiti, dovrà tornare al Colle per riferire l’esito entro venerdì 20 aprile. Ma i pentastellati ribadiscono: «Il veto su Silvio Berlusconi rimane»|

Governo - le trattative e le attese dei partiti per le elezioni regionali e comunali : In Italia c'è sempre una campagna elettorale decisiva. Ancora non è stata smaltita quella culminata con il voto del 4 marzo, e già siamo in trepida attesa per ciò che accadrà domenica nelle elezioni ...

Calenda : "Serve un Governo di transizione con dentro tutti i partiti" : ... la possibilità di formare esecutivi stabili in un sistema politico tripolare, il rapporto tra autonomia delle regioni e interesse nazionale, i tagli ai costi della politica e soprattutto al ...

Calenda : 'Pd proponga un Governo di transizione con tutti i partiti' : "Il Pd dovrebbe proporre la costituzione di un governo di transizione sostenuto da tutte le forze politiche". Lo ha detto il ministro uscente dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, sottolineando che ...

Il Colle pronto a strigliare i partiti Ipotesi Governo del Presidente Svolta a 5 Stelle : dentro tutti : Ipotesi su Ipotesi; non si placa la ridda di voci sulle opzioni per dare un Governo al bel paese. partiti e, forse, anche il Capo dello Stato brancolano nel buio mentre l'opinione pubblica comincia a spazientirsi e il rischio Siria incombe. Anche durante l'ultimo giro di consultazioni, Segui su affaritaliani.it

Governo - l’operazione di Mattarella per “scongelare” i partiti (Pd compreso). E ora spunta l’ipotesi di un mandato a Fico : Le battute sui politici che si ritrovano a discutere del Governo mentre sbevazzano vino – parlandosi da stand a stand – potrebbero tendere all’infinito. Ma neanche l’alcol toglie i freni che inibiscono una maggioranza. L’incomunicabilità è il tratto principale: Salvini parla di centrodestra unito, Di Maio gli risponde che così vuol dire “fare un danno al Paese”, Berlusconi parla per la terza volta in due ...

Governo - Casellati : Paese in affanno - spero convergenza tra partiti : Roma, 14 apr. , askanews, 'Il nostro Paese richiede una soluzione ai problemi concreti. Non formare un Governo significa determinare una situazione di stallo in un Paese in sofferenza, non è una ...

Nemmeno i missili di Trump smuovono i partiti sul Governo : tutti aspettano Mattarella e c'è chi pensa al Governo di tutti... : Nemmeno i missili di Trump su Damasco riescono a smuovere le forze politiche italiane sulla formazione di un governo dopo il voto del 4 marzo. Eppure di urgenza ha parlato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri, al termine del secondo giro di consultazioni al Quirinale. Niente. A parole, l'urgenza viene raccolta, ne parlano sia Matteo Salvini che Silvio Berlusconi, ma nei fatti non ci sono passi in avanti. In altri tempi, di ...

Mattarella - ultima chiamata ai partiti : "Nessun progresso - Governo o decido io su stallo" : A vuoto il secondo tentativo del Capo dello Stato di formare un governo: troppe le distanze e le schermarglie tra i partiti. Mattarella duro: "Momento delicato per il Paese, se non si sblocca lo stallo intervengo io"

Mattarella - ultimatum ai partiti : "Zero progressi - serve Governo" Preincarico : Fico o Casellati? VOTA : "Dall'andamento delle consultazioni emerge con evidenza che il confronto tra i partiti per dare vita in Parlamento a una maggioranza che sostenga un governo non ha fatto progressi", certifica Sergio Mattarella parlando ai giornalisti al termine del secondo giro di consultazioni Segui su affaritaliani.it

