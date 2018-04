Governo | Di Maio | ' Con Salvini buon lavoro' | su pensioni attese novità

Fumata bianca tra Lega e M5s Salvini-Di Maio al Governo insieme L'annuncio entro domenica sera : Habemus governo populista! Fonti di altissimo livello vicinissime alla trattativa danno in arrivo per domenica sera il possibile annuncio del governo Di Maio-Salvini. Proprio in queste ore di febbrili trattative si starebbero discutendo i dettagli mentre l'annuncio dovrebbe arrivare domani sera per bloccare il possibile incarico esplorativo a Roberto Fico previsto dal Quirinale per lunedì mattina. Segui su affaritaliani.it

Fumata bianca Lega-5Stelle Salvini e Di Maio : Governo insieme L'annuncio entro domenica sera : Habemus governo populista! Eh già perché fonti di altissimo livello vicinissime alla trattativa danno in arrivo per domani sera il possibile annuncio del governo Di Maio-Salvini. Proprio in queste ore di febbrili trattative si starebbero discutendo i dettagli mentre L'annuncio dovrebbe arrivare domani sera per bloccare il possibile incarico esplorativo a Roberto Fico previsto dal Quirinale per lunedì mattina.Per quanto riguarda la premiership ...

Governo - Di Maio apre a Salvini"Possiamo fare grandi cose" E Silvio : "Niente accordi col Pd" : Si va a grandi passi verso il Governo M5s-Lega. Di Maio: "Con Salvini si possono fare grandi cose". E Berlusconi fa dietrofront: "Mai detto di fare accordi col Pd, Matteo nostro leader" Segui su affaritaliani.it

Governo - Di Maio : “Credo che con la Lega si possa fare un buon lavoro : è affidabile” : “Io credo fortemente nel fatto che con la Lega di Matteo Salvini si possa fare un buon lavoro per il Paese. Possiamo fare cose molto importanti”. Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, a margine della sua visita a Salone del mobile di Milano. “So bene il momento politico che sta vivendo la Lega, ma ho avuto modo di testare la sua affidabilità quando abbiamo eletto le cariche istituzionali in ...

Di Maio : “Dopo le regionali M5S al Governo nazionale. Salvini capisca che oltre certi limiti non andiamo - il limite è Berlusconi” : Dopo poco dalle elezioni regionali “il M5S dalla sua, per i molisani, oltre al governo della Regione presto avrà anche il governo di questa nazione, è solo questione di tempo e, soprattutto, dobbiamo tenere duro”. Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, al comizio finale di Campobasso per il candidato governatore Andrea Greco. “Salvini deve capire che oltre certi limiti non possiamo andare e oggi quel limite si chiama ...