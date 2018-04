Gossip | Stefano De Martino racconta | ' L' amore | Santiago e l' incontro con Belen'

Stefano De Martino ha un nuovo amore? Beccato con lei. L’indiscrezione scatena il Gossip e ormai non si parla d’altro… Anche perché la signorina in questione è giovane - famosa e - da quel che si sa - impegnata. Bomba! : È tornato in Italia da pochi giorni e già non si parla che di lui. Stefano De Martino ha dimostrato di essere la vera star dell’Isola dei famosi, tredicesima edizione. L’ex marito di Belen ha dimostrato di essere molto più de “l’ex marito di Belen”. Ha dimostrato di essere un uomo pieno di talento (già lo sapevamo ma relativamente al ballo), gentile, garbato, spontaneo, amorevole. È uno che si rende conto dei propri limiti e che non è mai ...

Stefano De Martino avvistato insieme all’ex di Gianluca Vacchi : il Gossip : Stefano De Martino ha una nuova fidanzata? L’inviato de l’Isola avvistato di nuovo in compagnia con l’ex di Gianluca Vacchi Stefano De Martino tornato dall’Honduras ha dichiarato durante la finale dell’Isola dei Famosi di non avere occhi se non che per il figlio Santiago al momento. Nell’ultimo numero del settimanale Chi, però, il ballerino è […] L'articolo Stefano De Martino avvistato insieme ...

Gossip : Belen Rodriguez e Stefano De Martino festeggiano Santiago da 'separati' Video : Lunedì 9 aprile è stata una giornata molto importante per #Belen Rodriguez e #Stefano De Martino: esattamente 5 anni fa, infatti, i due ex coniugi diventavano genitori del piccolo Santiago. Per festeggiare il compleanno del loro bambino, la showgirl e il ballerino hanno usato 'mezzi' diversi: lei ha organizzato un party ricco di magia ed effetti speciali, lui dall'Honduras si è limitato ad un tenero augurio sui social network. Belen Rodriguez ...

Stefano De Martino - single ma.../ Dopo le confessioni a Pio e Amedeo : scoppia il Gossip (Isola dei Famosi) : Stefano De Martino single Dopo le confessioni a Pio e Amedeo durante Emigratis: i fans, però, non gli credono convinti che il napoletano abbia una persona speciale (Isola dei famosi 2018).(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 13:33:00 GMT)

Gossip : Belen sempre più 'rotonda' - Stefano De Martino 'scivola' in diretta tv Video : #Belen Rodriguez sarebbe in attesa del suo secondo figlio: come l'avra' presa l'ex #Stefano De Martino? Questa è la domanda che si stanno facendo gli appassionati di #Gossip da quando è stata diffusa la notizia della presunta gravidanza della showgirl. Se l'argentina sceglie di restare in silenzio su questo argomento nonostante ci siano più prove a favore del lieto evento, il ballerino fa lo stesso, anzi si trova a dover affrontare una piccola ...

“Tutto molto diverso”. Isola dei Famosi - clamorosa trasformazione di Stefano De Martino. Ma vi siete accorti di come è diventato l’ex marito di Belen da quando è in Honduras? Un cambiamento considerevole che non è sfuggito ai più attenti. Il Gossip è scatenato : ecco cosa gli è successo : L’Isola dei Famosi di quest’anno ha una grande novità e ormai è cosa nota. Un inviato speciale, Stefano De Martino. E se all’inizio il ballerino sembrava un po’ “rigido” e ingessato, ormai si è sciolto e si trova molto a suo agio nei panni di inviato. In tanti, però, hanno notato un altro grande cambiamento di Stefano, oltre a quello nell’approccio con il suo ruolo di inviato. Stefano ha cambiato look. Sì, è vero. È più elegante, più sofisticato ...

“Grossi guai!”. Stefano Ricucci finisce su tutti i giornali (e il Gossip non c’entra). L’ultimo gesto del “furbetto del quartierino” ed ex marito di Anna Falchi : Cene e serate in ristoranti vip, locali notturni romani e hotel in cambio della sentenza tributaria pilotata, in favore degli ”amici” Stefano Ricucci e Liberato Lo Conte. È quanto emerge dall’indagine ‘Easy judgement’ condotta dalla Guardia di Finanza di Roma che ha portato ai domiciliari il giudice Nicola Russo, e in carcere Ricucci e il socio d’affari, per corruzione in atti giudiziari. Gli ...

Gossip 'Isola' : Stefano De Martino nostalgico - Pietro geloso di Rosa Perrotta? Video : La tredicesima edizione dell'Isola dei famosi continua a raccogliere un successo dopo l'altro; nonostante le mille polemiche che sono nate in queste prime tre settimane [Video]di messa in onda, gli ascolti sono altissimi e il merito è sicuramente del forte cast di quest'anno. Sono tanti i protagonisti del reality a regalare quotidianamente spunti di discussione al #Gossip: gli ultimi, in ordine di tempo, sono stati: l'inviato #Stefano De Martino ...