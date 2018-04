Google | arriva la Chat per gli Android

Arrivano due nuovi badge su Google Maps - ma non sono ancora integrati alla perfezione : Sembra infatti che una funzione apparsa per la prima volta diverso tempo addietro su Google Maps, quasi un anno fa, stazioni adesso in pianta stabile. L'articolo Arrivano due nuovi badge su Google Maps, ma non sono ancora integrati alla perfezione proviene da TuttoAndroid.

Arriva il Search Intent - ecco cosa cambia su Google : Ulteriori informazioni sullo stesso argomento Autore Uomini e donne Blog Categoria Scienza e Tecnologia

Arriva in Italia TicHome Mini - lo speaker smart portatile con Google Assistant : Mobvoi annuncia la disponibilità in Italia di TicHome Mini, lo speaker intelligente compatibile con Google Assistant in Italiano: simile sotto diversi aspetti a Google Home Mini, il nuovo dispositivo è portatile e può contare su una batteria integrata da 2600 mAh. L'articolo Arriva in Italia TicHome Mini, lo speaker smart portatile con Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Tre lancia Play 15 con smartphone a rate - intanto dal 9 aprile arrivano Google Home e Home Mini : Tre Italia si appresta ad introdurre, a partire dal prossimo 3 aprile, la nuova offerta Play 15 per l'acquisto a rate di smartphone, mentre dal 9 aprile saranno acquistabili a rate anche Google Home e Google Home Mini, i due speaker intelligenti che sono arrivati da poco anche sul mercato italiano. L'articolo Tre lancia Play 15 con smartphone a rate, intanto dal 9 aprile arrivano Google Home e Home Mini proviene da TuttoAndroid.

Windows 10 : con Redstone 5 arriva il supporto al protocollo veloce QUIC di Google [Rumor] : L’ultima build di Windows 10 Redstone 5 sembra contenere un numero di sorprese e novità che vanno ben oltre il changelog ufficiale scritto da Dona Sarkar. Sempre il leaker WalKingCat ha scoperto, oltre alle nuove tracce di Surface Andromeda contenute in una prossima funzionalità dedicata agli screenshot, che a partire da Redstone 5, e più precisamente dalla build 17634, Windows 10 supporta ufficialmente il protocollo Internet QUIC di ...

Android P arriva sugli smartwatch con la prima Developer Preview di Wear OS by Google : Google rilascia la prima Developer Preview di Wear OS basato su Android P. La prima immagine di sistema è al momento disponibile solo per Huawei Watch 2 e Huawei Watch 2 Classic. L'articolo Android P arriva sugli smartwatch con la prima Developer Preview di Wear OS by Google proviene da TuttoAndroid.

Google Home arriva in Italia/ L’assistente intelligente che si attiva con il comando vocale : ecco cosa fa : Google Home arriva in Italia, L’assistente intelligente che si attiva con il comando vocale: ecco cosa fa. Il nuovo gadget di BigG sbarca nel mercato Italiano, rivoluzionerà la nostra vita?(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 15:22:00 GMT)

Google Home arriva in Italia : Roma, 22 mar. , AdnKronos, - arrivano in Italia Google Home, il primo smart speaker con controllo vocale del colosso di Mountain View, e Google Home Mini, versione più piccola e compatta, perfetta per ...

Google Home arriva in Italia : arrivano in Italia Google Home , il primo smart speaker con controllo vocale del colosso di Mountain View, e Google Home Mini , versione più piccola e compatta, perfetta per ogni stanza della casa. ...

L’altoparlante intelligente Google Home arriva in Italia : Milano – Gli indizi nel corso delle settimane si erano accumulati numerosi, ormai è ufficiale: Google Home, l’altoparlante intelligente di Google progettato per portare le funzioni di assistenza digitale della casa di Mountain View tra le mura di casa, fa il suo debutto oggi in Italia. Lo ha annunciato la casa società tramite un post sul suo blog ma soprattutto portando i primi esemplari di Home e della variante Mini a un evento di lancio ...

Sul tavolo della Commissione europea arrivano misure per tassare i big di internet - Google incluso : Ci sono delle proposte al vaglio della Commissione europea per arginare l'abitudine dei big di internet a spostare i guadagni maturati in un paese nei "paradisi fiscali" L'articolo Sul tavolo della Commissione europea arrivano misure per tassare i big di internet, Google incluso proviene da TuttoAndroid.

WinGo Maps - la UWP non ufficiale di Google Maps arriva sul Microsoft Store : [Aggiornamento1 21/03/2018] WinGo Maps è adesso disponibile al download sul Microsoft Store ad un costo pari a 1,99 euro ma con la possibilità di provarlo comunque gratuitamente. Il link è situato in fondo all’articolo. Articolo originale, Il 4 gennaio vi avevamo comunicato che uno sviluppatore indipendente aveva appena rilasciato una UWP del tutto nuova in grado di mostrare le mappe di Google con tutte le varie ...

Arriva la web tax europea 3% sui ricavi da pubblicità e dati Tremano Google - Fb egli altri big : Una tassa "provvisoria" del 3% sul fatturato dei colossi del web e una riforma piu' a lungo termine che punta a far pagare le imposte ai colossi della Rete la' dove producono i profitti Segui su affaritaliani.it

Arriva la Web Tax europea? Proposta tassa 3% su ricavi per Facebook - Google - Uber e gli altri big della Rete : Per costringere i giganti del web a pagare le tasse laddove producono profitti, la Commissione Ue propone una soluzione 'temporanea', applicabile da subito: una tassa del 3% sui ricavi da vendita di spazi pubblicitari (come Google), cessione di dati (come Facebook) e attività di intermediazione tra utenti e business (come Uber), applicabile a società con un fatturato globale superiore a 750 milioni di euro ed uno europeo sopra i 50 ...