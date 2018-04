Gli inediti di Biondo al serale in terza fase il 21 aprile | tra La mia ex chiama e Dejavu

Nuova co-op orda per Destiny 2 ne La Mente Bellica? Trapelano dettaGli inediti : Il 24 aprile sarà il giorno in cui Bungie rivelerà i nuovi contenuti per la prossima espansione di Destiny 2, La Mente Bellica. Sul forum ufficiale sono spuntate alcune immagini che ritrarrebbero le informazioni sul prossimo DLC, su cui ovviaMente non possiamo mettere le mani sul fuoco. Prendete tutto con le dovute pinze fino alla data fatidica dove tutto sarà ufficiale, Una presunta descrizione di GameStop ha dato ai giocatori di Destiny 2 ...

In arrivo Thomas 18Edition - nuovo album di Bocchimpani con 4 inediti : tutti i dettaGli : Thomas 18Edition celebra la maggiore età di Thomas Bocchimpani. Il giovane artista ha infatti festeggiato il 13 aprile, con la possibilità di inviargli direttamente gli auguri al numero 335 62 61 775. Si può scegliere se telefonare o inviare un messaggio. L'album sarà disponibile a partire dal 4 maggio e conterrà una sorpresa per i fan, con 4 inediti che andranno ad arricchire la versione originale del disco omonimo che il giovane artista ha ...

Da Nelson a Costello Le star cantano Gli inediti di Cash : Antonio Lodetti Era un duro nell'arte , andate a vedere il testo di Cocaine Blues dove il protagonista racconta, dopo un tiro di coca, di come abbia ammazzato la sua donna con un colpo di pistola e ...

JOHNNY CASH/ "Forever Words" : l'album di inediti curato dal fiGlio del leggendario "Man in Black" : Il figlio della leggenda della musica country JOHNNY CASH ha ritrovato testi e poesie inedite del padre e li ha dati a una schiera di musicisti da musicare. ANGELO OLIVA(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 06:38:00 GMT)LETTURE/ "Dai Led Zeppelin allo Zen": come la musica ci ha salvato la vitaGIORGIO GABER/ L'inedito "Le donne di ora" e il disco prodotto da Ivano Fossati

“Lo fanno di nascosto…”. George e Charlotte inediti. I fiGli di William e Kate sono adorabili e adesso viene fuori un particolare (tutto italiano) che ve li farà amare ancora di più. La mamma ne è entusiasta : sono tra i bambini più fotografati del mondo. I figli di William e Kate hanno conquistato tutti fin da quando sono nati. George in particolare nel corso del tempo è diventato una vera star del web e con le su adorabile faccine ha strappati un sorriso anche ai repubblicani più burberi. Ma la piccola Charlotte non è da meno. La sua somiglianza impressionante con la nonna Elisabetta II colpissce moltissimo e a quanto pare la principessina ...

Mignacco torna in libreria con Keller - secondo volume della collana 'Gli Inediti' : Una storia di vendetta che passa di padre in figlio come una maledizione e, nello stesso tempo, un racconto di formazione, un centrifugato tra mito e cronaca. Con un interrogativo: chi è Keller, l'...

Foto e video dei 5 Seconds Of Summer a Milano per il 5SOS3 Tour - un grande show tra le hit passate e Gli inediti del nuovo album : Ieri sera al Fabrique il grande concerto dei 5 Seconds Of Summer a Milano: sold out da settimane, lo show della band australiana ha registrato uno straordinario successo! La grinta e l'energia dei 5 Seconds Of Summer sono arrivate anche in Italia: la band si è esibita al Fabrique di Milano giovedì 29 marzo per l'unica data italiana del 5SOS3 Tour. In scaletta, tante hit che hanno segnato il loro debutto discografico negli anni passati e ...

Torino - marcia Artom a 80 anni dalle leggi razziali : “RaccoGliamo documenti inediti sulle discriminazioni di queGli anni” : “La marcia di quest’anno assume una valenza particolarmente rilevante, nell’80° anniversario delle infami leggi razziste. Siamo tutti chiamati a interrogarci sul significato della lotta di Artom e della nostra memoria oggi, al riemergere di oscurantismi e fanatismi che ci illudevamo fossero stati definitivamente sconfitti”. A parlare è spiega Dario Disegni, presidente della Comunità Ebraica di Torino, che spiega il senso della marcia ...

Andrea Cardella - figlio adottivo di Carlo e Marina Ripa di Meana/ DettaGli inediti della coppia a Pomeriggio 5 : Andrea Cardella, figlio adottivo di Carlo e Marina Ripa di Meana: ospite di Pomeriggio 5 per la prima volta dopo la morte dell'onorevole, racconta lati inediti della coppia.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 17:23:00 GMT)

“Droga anche all’Isola dei Famosi 2017”. Si allarga lo scandalo “canna-gate” : a parlare lei - tra i protagonisti della scorsa edizione - che rivela dettaGli inediti e lasciata (nuovamente) basiti i fan. Un caso che sembra destinato a non finire mai : Non accennano davvero a placarsi le polemiche intorno al cosiddetto canna-gate, lo scandalo che ha visto come protagonista un Francesco Monte accusato da Eva Henger di aver fatto uso di droga, nello specifico marijuana, mentre l’ex tronista si trovava insieme agli altri concorrenti nella villa messa a loro disposizione prima di sbarcare ufficialmente in Honduras. Una vicenda che ha portato all’auto-esclusione del concorrente, ...

La nuova gara deGli inediti di #Amici17 su iTunes : Da oggi parte la quinta e nuova gara degli inediti dei cantanti di #Amici17! Da oggi, venerdì 2 marzo, troverete disponibili su iTunes e potrete scaricare gli inediti di Irama e Zic. Sostenete il vostro cantante preferito! Ecco gli inediti in gara: Irama – “Un giorno in più” per scaricarlo cliccate qui: bit.ly/Irama_UnGiornoInPiu Zic – “Perché sono rimasto da solo” per scaricarlo cliccate qui: bit.ly/Zic_PercheSonoRimastoDaSolo

Pretty Little Liars 7 su La5 con Gli ultimi episodi inediti : programmazione e orari : Gli ultimi episodi di Pretty Little Liars 7 su La5 finalmente in chiaro a quasi un anno dalla fine della serie negli Usa. I 20 episodi della settimana e ultima stagione della serie Freeform sono andati in onda in Patria fino allo scorso giugno e, finalmente, anche il pubblico italiano potrà vedere come andrà a finire per le bugiarde e chi si nasconde dietro l'identità di A. Pretty Little Liars 7 su La5 andrà in onda dall'1 marzo ma non ...

Cranberries : un nuovo album con Gli inediti di Dolores O’Riordan : Sono passati trenta giorni dalla scomparsa di Dolores O’Riordan e i Cranberries rompono finalmente il silenzio dietro al quale si erano nascosti in queste settimane. Un silenzio necessario per elaborare il dolore e trovare la forza per ricominciare. Lo fanno con un post su Facebook, dove annunciano un nuovo progetto discografico in via di scrittura: «Negli ultimi mesi, il processo di scrittura per un nuovo album dei Cranberries con molti ...