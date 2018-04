Gli ebrei tra storia e memoria | libro-intervista di Giacomo Kahn a Riccardo Calimani

Perché l'anniversario dello Stato di Israele non è una festa solo per Gli ebrei : La storia di oggi è nota e quelle terre dove prima c'era solo sabbia, sono oggi il luogo in cui l'innovazione israeliana prospera e l'economia del paese cresce. l'anniversario dell'Indipendenza dello ...

Il carciofo alla giudia fa litigare Gli ebrei. "Non è casher - è impuro" : Proibito o no? Intorno al carciofo alla giudia, uno dei simboli della più antica gastronomia ebraico-romana, è in atto una disputa sulla liceità dal punto di vista delle regole alimentari religiose ebraiche (casherut).Secondo il quotidiano Haaretz, il rabbinato israeliano ritiene il carciofo nella sua versione alla giudia non 'casher', quindi proibito, e ne vuole vietare l'importazione in Israele, dove non sono pochi i ...

La svolta trumpiana dei sauditi : Gli ebrei hanno diritto a uno Stato : ... Mohamed è tornato a definire il leader supremo sciita iraniano, l'ayatollah Khamenei, 'Hitler del Medio Oriente' e l'ha accusato di voler conquistare il mondo. Notoriamente Iran e Arabia Saudita si ...

Ma nessuno dice che il loro obiettivo è sterminare Gli ebrei : Il rischio che la "marcia del ritorno" di Hamas diventi terrorismo di massa e guerra sta diventando concreto; tutto il mondo sa che questo è il fine stesso dell'organizzazione insieme alla morte degli ebrei e la conquista dell'Occidente, sa che qui, con le marce di massa, siamo di fronte a una svolta strategica che è una scintilla terroristica nel pagliaio del Medio Oriente. Ma l'Onu di nuovo biasima Israele allenandosi nel suo sport preferito, ...

L’intifada di periferia minaccia la sicurezza deGli ebrei francesi : Con quello sgomento che le appartiene ogni volta che un fatto grave mette in causa l’immagine della sua identità, la Francia sta vivendo uno feroce episodio di antisemitismo. I media sono ancora cauti. La denuncia però è chiara. Una donna di 85 anni, di religione ebraica, è stata uccisa a coltellate e il suo corpo è stato dato alle fiamme. La vitti...

Ragusa - eritreo di 22 anni muore di fame dopo lo sbarco. Il sindaco di Pozzallo : “Scene come Gli ebrei nei lager” : Un migrante di 22 anni è morto per malnutrizione e problemi respiratori subito dopo essere sbarcato a Pozzallo dalla nave dell’ong spagnola Proactiva Open Arms. Il giovane, eritreo, era in un gruppo di 91 persone recuperate domenica. Appena sceso dalla nave è stato trasferito in ospedale a Modica; dopo qualche ora le sue condizioni sono peggiorate e il giovane è morto per fame e per la malnutrizione che da mesi ha contribuito a peggiorare ...

“Non far entrare i tuoi fiGli ebrei nel mio negozio - meritate i forni crematori”. Commerciante a processo a Roma : Commerciante a processo per ingiuria aggravata dall’odio razziale e lesioni dopo aver detto alla proprietaria dell’attività a fianco della sua: “Non fare entrare i tuoi figli ebrei nel mio negozio”. Come riportato dal Corriere della Sera, Leonardo Rabolini, 29 anni e titolare della Coin in zona quartiere Trieste a Roma, è imputato per le frasi rivolte alla vicina di religione ebraica Emma Veneziano. I fatti risalgono al ...