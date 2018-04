Giulia De Lellis dopo l' addio ad Andrea Damante | Siamo tutti più soli

Andrea Damante in America - Giulia De Lellis avvistata a Verona in lacrime : ultime news : Andrea Damante continua a soggiornare in America mentre Giulia De Lellis è stata avvistata a Verona in lacrime: ultime news sull’ex coppia Sono giorni tribolati quelli che stanno vivendo Andrea Damante e Giulia De Lellis. D’altra parte momenti inevitabili dopo una love story tanto intensa. Il deejay continua a soggiornare a Los Angeles (motivi di lavoro […] L'articolo Andrea Damante in America, Giulia De Lellis avvistata a ...

“Siamo più soli”. Rottura Damellis - Giulia De Lellis lascia Verona : il video dell’addio sui social : La storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è ufficialmente terminata con un annuncio social da parte dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. “Mi sembrava giusto dirvi che io e Andrea non siamo più fidanzati, ma non perché io debba giustificarmi o dare spiegazioni. Mi sembrava il minimo aggiornarvi di questa situazione, non è il caso di starvi ad elencare tutti i motivi perché non è il caso. I panni sporchi li abbiamo lavati in ...

Giulia De Lellis - addio struggente a Verona dopo la rottura con Damante : ‘Siamo tutti più soli’ : Giulia De Lellis, addio struggente a Verona, la città dove conviveva con Andrea Damante: ‘Siamo tutti più soli’ Belli, innamoratissimi, forse troppo per essere tutto vero. E infatti la sciabola della cinica realtà è calata anche su di loro: Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati. E come ogni addio, anche questo si […] L'articolo Giulia De Lellis, addio struggente a Verona dopo la rottura con Damante: ‘Siamo ...

“Brava!”. Ed è boom di like per Giulia De Lellis. Dopo la rottura con Andrea Damante - il nuovo post su Instagram fa ‘il botto’. Non si contano i commenti dei fan : Non ci si rassegna alla fine della storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due, ex protagonisti di Uomini e Donne ed ex concorrenti del Grande Fratello Vip ma in due diverse edizioni, non stanno più insieme, ma siccome non sono entrati nei dettagli sulle motivazioni che li hanno spinti a mettere la parola fine sulla loro relazione, allora dal giorno dell’annuncio piovono voci. Prima lei, che ha fatto ...

Giulia De Lellis - il brutto sospetto sull'ex Andrea Damante : la voce sulle corna in discoteca : La rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Damante ha scatenato la curiosità dei fan sui motivi che hanno spinto l'ex concorrente del Grande Fratello Vip a una decisione così importante. Come riporta ...

Andrea Damante conferma : «Sì - Giulia De Lellis mi ha lasciato e sto di m...» : «Sì, io e Giulia ci siamo lasciati. Ora, per favore, evitate le cattiverie, perché non aiutano in questo momento». Dopo l'annuncio, giunto come un fulmine a ciel sereno,...

E ora Damante è davvero furioso… Aggiornamento sull’addio di Giulia De Lellis dopo le prime versioni di entrambi : l’ex tronista non ha potuto fare a meno di dire tutto : Damellis, è addio. Una rottura improvvisa, quella tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, ex protagonisti di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip, che ha lasciato tutti senza parole. Fan sconvolti dalla notizia del crack, arrivata come un fulmine a ciel sereno. C’erano tanti progetti, una grande complicità e una passione irrefrenabile. E poi i Damellis erano da poco tornati da un romantico viaggio in Tanzania dopo aver trascorso ...

Andrea Damante conferma l’addio a Giulia De Lellis : «È un momento difficile» : Sì, tra lui e Giulia De Lellis è tutto finito. Dopo l’annuncio a sorpresa dell’ex gieffina, arriva la conferma di Andrea Damante. «Dopo 13 ore di aereo, scopro con grande sorpresa tutte le dichiarazioni fatte su ciò che è successo tra me e Giulia. Sì, ci siamo lasciati qualche giorno fa», fa sapere sempre via social l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip, appena sbarcato a Los Angeles. Lui e la 22enne si ...

Andrea Damante replica alle accuse della sorella di Giulia De Lellis : Giulia De Lellis: la sorella incastra Andrea con un like? Damante risponde Cosa è accaduto durante le ultime ore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis? Sotto la foto della nipote dell’esperta di tendenza è apparso un commento scritto da una utente che accuserebbe il famoso dj di aver tradito l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Secondo la ragazza che su Instagram si chiama Fataturchina Damante farebbe la bella vita con altre ...

“Giulia ti sei salvata!”. Damellis - ma allora è vero. Fino a ieri erano solo voci (pesantissime) - ma ora arriva la conferma. E dalla sorella della De Lellis! “Ecco cosa faceva Andrea Damante a sua insaputa” : Lei annuncia: “Avete capito che sono una ragazza che va dritta al punto sempre senza prese in giro o altro. Mi sembrava giusto dirvi che io e Andrea non siamo più fidanzata”; lui, 24 ore dopo, replica: “Dopo 13 ore di aereo scopro solo adesso con grande sorpresa tutte le dichiarazioni fatte, le storie, i commenti su tutto quello che è successo tra me e Giulia che, sì, come dice lei ci siamo lasciati, ci siamo lasciati ...

Giulia De Lellis ed i presunti tradimenti di Andrea Video : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip [Video] e lo facciamo occupandoci delle fine della storia d'amore di una delle coppie più famose di Uomini e Donne, i Damellis. In queste ore infatti sono tante le voci che si rincorrono sulla vera ragione che ha portato #Giulia De Lellis ed #Andrea Damante a lasciarsi. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. La fine dei Damellis Nella giornata di ieri Giula De Lellis ha stupito tutti annunciando ...

Andrea Damante e Giulia De Lellis/ Perché si sono lasciati? Indizi contrastanti e il gesto dell'ex tronista : Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati. Ma qual è il motivo di questa rottura? L'ex tronista lascia nuovi Indizi sui social ma qualcosa ancora non quadra(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 22:20:00 GMT)

Andrea Damante rivela : "Sì - è vero - Giulia De Lellis mi ha lasciato" : La loro storia è finita. Adesso è ufficiale. La conferma è arrivata direttamente da Andrea Damante . 'Vi chiedo di rispettare questo momento, la cattiveria non serve a nulla', ha scritto l'ex tronista ...

Giulia DE LELLIS E ANDREA DAMANTE - AMORE FINITO/ Neppure il Grande Fratello riuscì a separarli : ANDREA DAMANTE e GIULIA De LELLIS si sono lasciati. FINITO l'AMORE tra i due protagonisti di Uomini e Donne, quando Neppure il Grande Fratello riuscì a separarli.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 18:32:00 GMT)