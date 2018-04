Giro di Romandia 2018 | tutti gli italiani al via Tanti giovani da seguire | su tutti

Giro di Romandia 2018 : i favoriti. Richie Porte vuole il bis - attenzione a Primoz Roglic : Neanche il tempo di rifiatare, dopo le Classiche delle Ardenne, e si riparte: martedì 24 aprile nuova piccola corsa a tappe per il circuito World Tour, il Giro di Romandia, collocato come di consueto in mezzo tra la fine delle corse di un giorno e l’inizio del Giro d’Italia. Sei frazioni in terra Svizzera, un primo test soprattutto in chiave Tour de France. Non troppi nomi di rilievo, vista la collocazione in calendario, ma c’è ...

Giro di Romandia 2018 - il percorso e le 6 tappe ai raggi X. Tanta salita e una cronoscalata durissima : Da martedì a domenica, sulle strade della Svizzera, andrà in scena il Giro di Romandia 2018. Breve corsa a tappe che spesso e volentieri offre spunti molto interessanti, anche grazie alle ottime potenzialità del percorso. Andiamo a vedere come si svilupperanno i sei giorni di corsa che porteranno alla conclusione in quel di Ginevra. Prologo, Friburgo – Friburgo, 4,0 chilometri Classico percorso da prologo in città. Non ci sono salite, ...

Giro di Romandia 2018 : percorso - tappe e diretta tv Video : Gli appuntamenti di #Ciclismo di questo periodo si intensificano. In questi giorni si correranno le ultime gare del trittico delle Ardenne, con la Liegi-Bastogne-Liegi [Video] a chiudere la rassegna di classiche al Nord. L’avvicinamento al Giro d’Italia, passera' per alcune brevi corse a tappe, tra cui il Tour of the Alps, che ha preso il via da qualche giorno. In Svizzera, invece, si attendera' il Tour de Romandie. La 72ª edizione del Giro di ...