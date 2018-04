Giro di Croazia 2018 | doppietta Bardiani nell’ultima tappa | vince Simion davanti a

oasport

(Di domenica 22 aprile 2018) Ancora Italia e ancora-CSF aldi. La formazione di Bruno Reverberi mette a segno un’altra, dopo quella della quarta frazione. Sul traguardo di Zagabria si impone in solitaria Paolo, che conquista così la prima vittoria da professionista,a Mirco Maestri. I due italiani si erano avvantaggiati sull’impegnativo circuito finale, diventando irraggiungibili per il resto del gruppo. Sullo strappo finaleha poi preso il largo, precedendo così di 11” Maestri, che è riuscito a resistere al rientro della coppia formata dal rumeno Eduard Grosu (Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini) e dallo svizzero Fabian Lienhard (Holowesko -Citadel p/b Arapahoe Resources) che chiudono a 25”. In classifica generale trionfo del bielorusso Kanstantsin Siutsou, che fa sua così la quarta edizione deldi. Il corridore ...