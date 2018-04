Giro dell’Appennino 2018 | trionfo di Giulio Ciccone | che batte i compagni di fuga Antunes

oasport

: RT @Bardiani_CSF: BRAVISSIMO @giuliocicco1 ?????? IL GIRO DELL'APPENNINO 2018 E' SUO ?? - AuBonDossard : RT @Bardiani_CSF: BRAVISSIMO @giuliocicco1 ?????? IL GIRO DELL'APPENNINO 2018 E' SUO ?? - LucaBardiani : RT @Sp_Ciclismo: Triunfo de Giulio Ciccone (Bardiani) en el #Giro dell'Appennino -

(Di domenica 22 aprile 2018)conquista la 79ma edizione del. Il 23enne abruzzese della Bardiani – CSF ha sferrato un attacco magistrale nel finale riuscendo a staccare idie imporsi in solitaria sul traguardo di Genova. Secondo posto per il portoghese Amaro, mentre al terzo troviamo Fausto Masnada. Dopo 10 km di corsa parte ladi giornata, formata da sette corridori: Mateusz Taciak (CCC Sprandi Polkowice), Fernando Barcelo (Euskadi – Murias), Enrico Salvador (Biesse Carrera Gavardo), Emanuele Onesti (D’Amico Utensilnord), El Mehdi Chokri (Dimension Data for Qhubeka), Luca Colnaghi (Sangemini MgK.Vis) e Filippo Fortin (Felbermayr – Simplon Wels). Il loro vantaggio resta sui 4’ nella parte centrale, ma sulla salita del Passo della Bocchetta tutti i fuggitivi vengono gradualmente ripresi dal gruppo. A circa 50 km dal traguardo arriva l’azione ...