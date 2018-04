Giornata della Terra | parte anche in Italia il riciclo dei cellulari

Video/ Carrarese Pistoiese - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie C 36Giornata - : Video Carrarese Pistoiese , 1-1, : highlights e gol della partita valida nella 36giornata della Serie C. Piscopo trova il pari per i padroni di casa.

Giornata della Terra : “L’Italia vanta grandi eccellenze nella green economy” : “Oggi, 22 aprile, si celebra la Giornata mondiale della Terra. Un momento di grande sensibilizzazione che nell’edizione 2018 si pone l’obiettivo di coinvolgere maggiormente politica, istituzioni e anche i cittadini nella difesa della salute dei nostri mari. Un’occasione per riflettere e agire sulle gravi questioni ambientali che affliggono il pianeta, tra tutte proprio l’inquinamento da plastica nei mari e nei fiumi. Una vera ...

Giornata della Terra - Raggi : lavoriamo “per ricostruire una città più rispettosa delle persone e dell’ambiente” : A Roma si sta lavorando “per ricostruire una città più rispettosa delle persone e dell’ambiente“: lo ha spiegato il sindaco Virginia Raggi, intervenendo al Villaggio per la Terra nel corso del talk ”Obiettivo 2030, l’Italia e la sfida per lo sviluppo sostenibile” al quale hanno partecipato anche il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, il Presidente di Earth Day Italia Pierluigi Sassi e il portavoce ...

Oggi è la Giornata della Terra : Earth day 2018: il tema Tema dell’Earth Day 2018 è lo “stop all’inquinamento da plastica”. Un tema molto sentito e di attualità, si pensi alla grande Isola di rifiuti in Pacifico , dove le correnti concentrano tutto lo sporco e i detriti di un po’ tutto il mondo. Dagli scarichi abusivi di rifiuti in mare alle […]

Video/ Carrarese Pistoiese (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C 36^ Giornata) : Video Carrarese Pistoiese (1-1): highlights e gol della partita valida nella 36^ giornata della Serie C. Piscopo trova il pari per i padroni di casa del derby toscano.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 12:40:00 GMT)

Video/ Monza Giana Erminio (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C 36^ Giornata) : Video Monza Giana Erminio (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida nella 36^ giornata di Serie C. Pareggio nel derby lombardo del girone A.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 12:36:00 GMT)

Video/ Piacenza-Pro Piacenza (2-0) : highlights e gol della partita (Serie C 36^ Giornata) : Video Piacenza-Pro Piacenza (2-0): highlights e i gol della partita nella 36^ giornata della serie C. I lupi biancorossi vincono il derby con Corazza e Segre. (Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 12:34:00 GMT)

Video/ Arzachena Livorno (2-3) : highlights e gol della partita (Serie C 36^ Giornata) : Video Arzachena Livorno (2-3): highlights e gol della partita valida nella 36^ giornata della Serie C. Toscani al successo con Vantaggiato, Valiani e Luci.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 12:28:00 GMT)

Video/ Lucchese Olbia (3-0) : highlights e gol della partita (Serie C 36^ Giornata) : Video Lucchese Olbia (risultato fianle 3-0): higlhights e gol della partita, valida nella 36^ giornata di Serie C. Toscani avanti con Buratto, Fanucchi e Russu.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 12:24:00 GMT)

Allerta Meteo - ecco i temporali della “Giornata della Terra” : primi nubifragi in Sicilia [LIVE] : Allerta Meteo – Mentre al Nord Italia splende il sole e le temperature superano già i +25°C in molte località della pianura Padana, al Sud in questa “Giornata della Terra” le condizioni del tempo sono compromesse dall’instabilità pomeridiana. E’ la Sicilia (che sarà la Regione più colpita) l’area in cui si sono sviluppati i primi fenomeni temporaleschi, localmente intensi, nelle zone interne. Un temporale ...

Video/ Siena Cuneo (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 36^ Giornata) : Video Siena Cuneo (1-0): highlights e gol della partita valida nella 36^ giornata della Serie C. Ai biancoeri basta la rete di Iapichino nel primo tempo.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 12:18:00 GMT)

Giornata Mondiale della Terra 2018 in tv - tutti gli appuntamenti speciali : La Giornata Mondiale della Terra celebra nel 2018 la sua 48esima edizione: è stata istituita nel 1969 e la prima è stata celebrata il 22 aprile 1970, con una data scelta per essere un mese e due giorni dopo l'equinozio di primavera. L'Earth Day offre un momento di riflessione sullo stato del nostro pianeta, anche se le condizioni sempre più grave in cui versa a causa della nostra incoscienza ha ormai reso l'inquinamento, il riscaldamento ...

Rai Movie celebra la Giornata della Terra con una programmazione dedicata : Indietro 22 aprile 2018 2018-04-21T12:59:33+00:00 ROMA – Si celebra oggi la giornata della Terra, la più grande manifestazione ambientale del pianeta e momento in cui i cittadini del mondo si uniscono per celebrarla e promuoverne la salvaguardia. Anche Rai Movie si unisce a questo movimento con una programmazione dedicata all’ambiente e alla sua tutela. Alle 13.05 andrà in onda […]