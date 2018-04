Gino Bartali diventerà cittadino onorario di Israele

huffingtonpost

(Di domenica 22 aprile 2018)diventeràdi. Lo ha detto Yad Vashem, il Museo della Shoà di Gerusalemme, confermando l'anticipazione del sito 'Pagine ebraiche'. La nomina, postuma - ha detto il portavoce di Yad Vashem Simmy Allen, avverrà in una cerimonia prevista il prossimo 2 maggio, due giorni prima della partenza del 'Giro d'Italià da Gerusalemme stessa.è stato dichiarato 'Giusto tra le nazioni' nel 2013 per aver contribuito alla salvezza di 800 ebrei durante l'occupazione nazista in Italia