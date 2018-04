Giallo a Barcellona - pizzaiolo sardo precipita dal quinto piano : Marcello muore a 30 anni : Giallo a Barcellona, pizzaiolo sardo precipita dal quinto piano: Marcello muore a 30 anni Marcello Mereu è morto dopo essere precipitato dal quinto piano del palazzo dove viveva da circa un anno nella città catalana con la fidanzata e altri coinquilini. Indagini in corso per ricostruire la dinamica della vicenda.Continua a leggere Marcello Mereu è […]

Spagna - Italiano trovato morto a Barcellona : è Giallo : E' mistero a Barcellona per la morte di un uomo di Uri, in provincia di Sassari. Francesco Masia, 34 anni, cameriere, è morto ieri sera nella città catalana. Era partito per Barcellona otto anni fa ...

Barcellona : Giallo per la morte di un italiano : giallo a Barcellona per il decesso di un cameriere italiano di 34 anni, originario di Uri, centro di tremila abitanti in provincia di Sassari, in Sardegna.Francesco Masia, questo il nome dell'uomo, viveva e lavorava a Barcellona da otto anni. Ieri sera è stato trovato morto ma le cause e le circostanze del decesso sono ancora tutte da appurare.Il giovane secondo i media locali alcuni giorni fa sarebbe rimasto coinvolto in una rissa. Non è ...

Italiano di 34 anni muore a Barcellona : disposta l'autopsia - è Giallo : E' avvolta dal mistero la morte di un Italiano a Barcellona. Francesco Masia, 34 anni, di Uri, in provincia di Sassari è morto il 10 aprile sera nella città catalana. I familiari sono stati avvisati in piena...

Roma-Barcellona - la stampa internazionale si inchina ai Giallorossi : Ma la notizia, dicevamo, gode di ampio risalto in tutto il mondo tanto che, per esempio, la Cnn la piazza appena sotto le cronache di primo piano. Molti i titoli che fanno appello a parole italiane o ...

Roma-Barcellona 3-0 : Giallorossi in semifinale di Champions : ...

Roma-Barcellona 3-0 : Giallorossi stoici - Olimpico in delirio. Il Liverpool batte ancora Guardiola e vola in semifinale : Roma-Barcellona 3-0- E’ successo davvero. La Roma vola in semifinale di Champions League grazie ad una rimonta pazzesca targata Dzeko, De Rossi e Manolas. Un match perfetto in ogni minimo dettaglio. Un Dzeko formato leader assoluto. Difesa impenetrabile. Un centrocampo arricchito dalla grinta e la personalità di De Rossi. Oggi a Roma si è scritta […] L'articolo Roma-Barcellona 3-0: giallorossi stoici, Olimpico in delirio. Il ...

Impresa della Roma contro il Barcellona - il delirio dei tifosi Giallorossi : Cori, sciarpe, bandiere giallorosse. I tifosi Romanisti hanno invaso le strade della Capitale dopo la vittoria storica contro il Barcellona all'Olimpico. RomaToday ha raccolto in tre minuti il meglio degli oltre 200...

Roma-Barcellona 3 a 0 - Trastevere e Testaccio in festa dopo la clamorosa vittoria Giallorossa : dopo la vittoria sul Barcellona che per la Roma apre le porte della semifinale di Champions League la festa per i tifosi romanisti si sposta dalla ‘Stadio Olimpico’ ai quartieri della città di fede giallorossa e così Piazza Trilussa a Trastevere e Piazza santa Maria Liberatrice nel cuore di Testaccio si riempiono di tifosi festanti con cori fino a tarda notte. L'articolo Roma-Barcellona 3 a 0, Trastevere e Testaccio in festa dopo la ...

Roma-Barcellona - l impresa Giallorossa sui siti stranieri 'Romantada' : L'impresa della Roma contro il Barcellona ha trovato spazio anche sulle home page dei principali quotidiani stranieri, soprattutto su quelli spagnoli. E se a Barcellona commentano la caduta fragorosa ...

Roma-Barcellona - l impresa Giallorossa sui giornali stranieri 'Romantada' : L'impresa della Roma contro il Barcellona ha trovato spazio anche sulle home page dei principali quotidiani stranieri, soprattutto su quelli spagnoli. E se a Barcellona commentano la caduta fragorosa ...

Miracolo Roma : tre gol al Barcellona - Giallorossi in semifinale : Rimonta storica della Roma, che all'Olimpico batte 3-0 il Barcellona nella gara di ritorno dei quarti e vola in semifinale. Decidono le reti di Dzeko, De Rossi su rigore e Manolas. All'andata al Camp ...

Roma-Barcellona 3-0 - è delirio Giallorosso Video : Ciò che sembrava impossibile si è tramutato in realta' [Video]. La Roma strapazza il Barcellona dei Messi con un netto 3-0 in uno stadio Olimpico gremito fino all'inverosimile e conquista il passaggio alle semifinali di #Champions League. I tre gol segnati dai giallorossi nel ritorno della sfida contro i blaugrana ribalta il risultato dell'andata e permette alla formazione capitolina di compiere un vero e proprio miracolo nel quale in pochi ...

DIRETTA/ Roma-Barcellona (risultato finale 3-0) : con Dzeko - De Rossi e Manolas è paradiso Giallorosso : DIRETTA Roma Barcellona, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. GialloRossi a caccia dell'impresa per andare in semifinale di Champions League(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 23:36:00 GMT)