Blastingnews

: GF15 News: rissa sfiorata tra Simone e Baye, Danilo litiga con Lucia - berta95italy : GF15 News: rissa sfiorata tra Simone e Baye, Danilo litiga con Lucia - berta95italy : GF15 News: Paola Di Benedetto incontrerà Matteo Gentili in diretta - abdaik : #GF15 riducete il cachet di conduttrice e ospiti, i soldi saltano fuori. Non fare la diretta vi fará perdere tanto… -

(Di domenica 22 aprile 2018) Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulla quindicesima edizione del Grande Fratello, il reality di Canale 5, che si è recentemente occupato delle lacrime di Lucia Bramieri. Le ultime novità ci svelano cheDientrerà nella casa più spiata d'Italia nel corso della puntata di lunedì 23 aprile. Grande Fratello:Dientrerà nella casa Le novità del Grande Fratello svelano che lunedì 23 aprile andrà in onda la seconda puntata della quindicesima edizione del reality di Canale 5. Come rivelato dal settimanale Spy, la produzione avrebbe già pensato di vivacizzare la vita degli inquilini. Infatti si annuncia un appuntamento davvero emozionante, grazie all'ingresso diDi, l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi. La fidanzata di Francesco Monte si confronterà con il suo ex. Un confronto voluto dalla Didopo aver udito ...