GF 15 | Veronica conquista Valerio ma c’è altro…

ilnotiziangolo

(Di domenica 22 aprile 2018) GF 15 NEWS:ha fatto breccia nel cuore di. I due concorrenti sono stati sempre più vicini in questi giorni ed il loro feeling non è passato inosservato nemmeno agli occhi degli altri concorrenti. Si tratta di un bel legame amichevole, come ha sottolineatoa Baye Dame. Eppure qualcosa ha cambiato il loro nuovo equilibrio: una frase detta dalla figlia di Bobby Solo. La gieffina gli avrebbe rivelato di non essere indifferente al suo fascino., il GF svela gli altarini? I fan del Grande Fratello 2018 sanno già chesta vivendo una situazione complicata dal punto di vista sentimentale. Anche se la figlia di Bobby Solo è fidanzata con Valentina da due anni, non ha nascosto di essere fluida. Non si ferma di certo di fronte ad “uomo” o “donna” e potrebbe anche arrivare ad interessarsi di un ragazzo. In seguito però ...