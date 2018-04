blogo

: Gf 15, la madre di Veronica Satti a Domenica Live: 'Il padre, Bobby Solo, è una persona… - gossipblogit : Gf 15, la madre di Veronica Satti a Domenica Live: 'Il padre, Bobby Solo, è una persona… - alessiaama : Ma ancora non avete capito che Veronica e' stata montata dalla madre per parlare male di lui? Vi assicuro che Bobby… - 70sHouse : #GF15 #veronica il problema è tua madre mica tuo padre, si è fatta mettere in cinta e se n'è andata -

(Di domenica 22 aprile 2018) Nella casa del Grande Fratello 15 c'è, figlia del cantante, che più volte ha dichiarato di non vedere suoda 15 anni. I due parlanotramite avvocati, e oggi, per raccontare come sono andati i fatti, in studio ac'è stata ospite Mimma, ladi, ex compagna di Roberto (). prosegui la letturaGf 15, ladi: "Il, è una persona cattiva" (video) pubblicato su Gossipblog.it 22 aprile 2018 18:37.