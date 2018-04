Gf 15 | Floriana Secondi a Domenica Live | Simone Coccia mi ha fregata | è un

blogo

(Di domenica 22 aprile 2018) Anon poteva mancare un capitolo dedicato al Grande Fratello in corso, in particolare su uno dei concorrenti più discussi,, attuale fidanzato dell'onorevole Stefania Pezzopane., vincitrice della seconda edizione del reality, ospite di Barbara D'Urso, qualche giorno fa ha dichiarato di averlo ospitato in casa sua per un anno e mezzo, pur non standoci insieme. Per lei, comunque,è un gran bugiardo. prosegui la letturaGf 15,: "mi ha, è un bugiardo" pubblicato su Gossipblog.it 22 aprile 2018 17:39.