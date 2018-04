ilfattoquotidiano

: Germania, Andrea Nahles eletta presidente della Spd. E’ la prima donna. “Manca solidarietà… - TutteLeNotizie : Germania, Andrea Nahles eletta presidente della Spd. E’ la prima donna. “Manca solidarietà… - valentinanssini : RT @TutteLeNotizie: Germania, Andrea Nahles eletta presidente della Spd. E' la prima donna. “Manca solidarietà… - Cascavel47 : Germania, Andrea Nahles eletta presidente della Spd. E’ la prima donna. “Manca solidarietà, anche nel partito”… -

(Di domenica 22 aprile 2018)è statadei socialdemocratici tedeschi con il 66,35% dei consensi. È lache raggiunge questo incarico nell’Spd. “La solidarietà è quello che più manca in questa società neoliberale globalizzata. Siamo onesti, questo vale anche per l’Spd”. Queste le parole pronunciate pochi minutidalla neo-segretaria nel suo intervento al congresso straordinario dei socialdemocratici come candidata alla presidenza. “La solidarietà è un principio irrinunciabile per i socialdemocratici”, ha affermato, facendo un’analisi delle ragioni del crollo dell’Spd alle elezioni di settembre, quando il partito ha preso il 20,5% dei voti. Per la Spd si tratta di un appuntamento di portata storica: per lavolta in 155 anni, la presidenza va a una. L’ex ministra del Lavoro, 47 anni, anima di sinistra del partito era giù ...