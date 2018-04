Galaxy Note 9 | la scheda tecnica secondo gli esperti

Risvolti inattesi dal Samsung Galaxy Note 9 : gli ultimi rumors promettono bene : Il noto portale 'The Korea Herald' ha provveduto a fare il punto delle specifiche tecniche che scandiranno la scheda del Samsung Galaxy Note 9, prossimo device di punta del brand asiatico. Possibile il phablet vada ad integrare il lettore di impronte digitali sotto il display, raggiungendo una diagonale di 6.4 pollici, e ponendosi come il dispositivo dallo schermo più grande mai presentato dal colosso di Seul. Non mancherà chiaramente la ...

Galaxy Note 8 il primo a ricevere l’aggiornamento con le patch di sicurezza Aprile 2018 : Samsung ha iniziato a rilasciare in Italia un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy Note 8 No Brand che contengono le nuove patch di sicurezza Aprile 2018: i dettagli.Se possedete un Samsung Galaxy Note 8 SM-N950F No Brand, ovvero non acquistato tramite operatore telefonico, vi informiamo che da qualche ora è disponibile un nuovo aggiornamento firmware.Galaxy Note 8 arriva il nuovo firmware di metà Aprile 2018: ecco i dettagliDi fatto il ...

Galaxy Note 9 prezzo - caratteristiche e data di presentazione : Ormai che il Galaxy S9 e il Galaxy S9 Plus sono sugli scaffali dei negozi e disponibili alla vendita in tutto il mondo, Samsung pensa al lancio del suo prossimo phablet di punta, il Galaxy Note 9Dopo il grande successo ottenuto con l’attuale versione, Note 8, alcune delle caratteristiche sono state ereditate dalla nuova linea ma con alcune novità e migliorieGalaxy Note 9 prezzo e novità Secondo un rapporto presentato dal Herald Korea è già ...

Secondo salto del Samsung Galaxy Note 8 : sui no brand Italia un altro Oreo : Ci hanno preso gusto i Samsung Galaxy Note 8 Italiani, che dopo il primo aggiornamento basato su Android Oreo 8.0 (XXU3CRC1) stanno iniziando anche a ricevere il loro Secondo pacchetto ispirato alla versione biscottata dell'OS mobile di Google, attraverso la release N950FXXS3CRD2, che ha lasciato i laboratori del colosso asiatico lo scorso 4 aprile. Nonostante il pacchetto pasi più di 500 MB, l'unica novità sostanziale che sembra farlo ...

Aggiornamenti in fase di rilascio per Lenovo Moto Z Play - Samsung Galaxy Note 8 e Huawei P8 Lite 2017 : Anche oggi è tempo di Aggiornamenti per Lenovo Moto Z Play, Samsung Galaxy Note 8 e Huawei P8 Lite 2017 (brand TIM). Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Aggiornamenti in fase di rilascio per Lenovo Moto Z Play, Samsung Galaxy Note 8 e Huawei P8 Lite 2017 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy X potrebbe essere simile per dimensioni al Galaxy Note 8 con un display in più : Il display completamente aperto del Samsung Galaxy X potrebbe avere una diagonale da 7 pollici, con dimensioni simili a quelle del Samsung Galaxy Note 8 L'articolo Samsung Galaxy X potrebbe essere simile per dimensioni al Galaxy Note 8 con un display in più proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamento a Oreo per LG V30 e (forse) Galaxy A5 2017 - patch di aprile per Galaxy Note 8 : Nuovi aggiornamenti in rollout per LG V30, Samsung Galaxy A5 (2017) e Galaxy Note 8: per il primo arriva ufficialmente Android 8.0 Oreo con ThinQ, per il secondo sembra partire la distribuzione della stessa major release dalla Russia, per il terzo sono in arrivo le patch di sicurezza di aprile. L'articolo Aggiornamento a Oreo per LG V30 e (forse) Galaxy A5 2017, patch di aprile per Galaxy Note 8 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 : trapelano dettagli e caratteristiche del nuovo phablet : Il Galaxy Note 9 di Samsung è il nuovo dispositivo che ormai da diverse settimane è al centro di continue indiscrezioni provenienti dal web, terminale che come consuetudine non è ancora stato ufficialmente confermato dal produttore sudcoreano, ma nonostante questo continua ad attirare l’attenzione degli appassionati di tecnologia grazie alle molteplici indiscrezioni che continuamente vengono riportate da fonti più o meno attendibili. Dopo ...

Samsung Galaxy Note9 Crown : improbabile batteria da 4000 mAh (rumors) : Samsung Galaxy Note9, nome in codice Crown (corona), batteria da 4000 mAh e il classico elemento distintivo, la S Pen. Sarà davvero questo il prossimo phablet dell’azienda sudcoreana? Leak e rumor affermano di si, ma la realtà potrebbe mostrare qualcosa di diverso. Si sprecano i rumors sulle specifiche tecniche dei dispositivi Samsung, soprattutto quando si tratta di modelli tanto famosi come la serie Note, da sempre considerata la vera ...

Il nome in codice del Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere Crown : Un tweet del solito evleaks ci ha svelato quello che dovrebbe essere il nome in codice del Samsung Galaxy Note 9 (SM-N960U): Crown, in italiano Corona L'articolo Il nome in codice del Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere Crown proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Note 9 - il successore di Note 8 - svelate le prime differenze? : Secondo recenti rumors il Samsung Galaxy Note 9 si differenzierà dal precedente Galaxy Note 8 su alcuni punti: ecco quello che è trapelato dal web.Mancano sicuramente ancora alcuni mesi prima del lancio ufficiale del prossimo Samsung Galaxy Note 9, che speriamo diventi il degno successore dell’attuale Galaxy Note 8 che ha riportato la gamma Note ai vecchi fasti dopo il caos del Note 7.Alcuni rumors provenienti dal sito di micro-blogging ...

Verso la conferma per Samsung Galaxy Note 9 di 2 specifiche : scenari interessanti : Iniziano seriamente ad intensificarsi le indiscrezioni riguardanti il Samsung Galaxy Note 9, questa volta provenienti dall'affidabilissimo SamMobile. Secondo quanto riferisce la nota webzine, il prossimo phablet sudcoreano monterà uno schermo da 6.4 pollici ed anche una batteria da 4000 mAh. L'incremento relativo alla diagonale dello schermo lascerebbe ben pensare circa l'adozione, da parte del dispositivo, del sensore di impronte digitali ...

Samsung Galaxy Note 9 potrebbe avere display da 6 - 4? e batteria da 4000 mAh : Nuove indiscrezioni spuntano per Samsung Galaxy Note 9, il prossimo top di gamma della casa sud-coreana: lo smartphone potrebbe disporre di un display da 6,4 pollici di diagonale e di una generosa batteria da 4000 mAh. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 potrebbe avere display da 6,4″ e batteria da 4000 mAh proviene da TuttoAndroid.

Come Rimappare Tasto Bixby Su Galaxy S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 8 | No Root : Ecco il miglior programma per Rimappare il pulsante Bixby su tutti gli smartphone Samsung: Galaxy S8, S8+, S9, S9+, Note 8 senza Root. Come cambiare le funzioni e le applicazioni collegate al pulsante Bixby su Samsung Galaxy Come Rimappare manualmente il Tasto Bixby di Samsung Galaxy Nuovo giorno, nuova guida dedicata ai possessori di smartphone Samsung Galaxy […]