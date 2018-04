Galaxy A6 | ecco la scheda tecnica del prossimo smartphone Samsung

Ecco quando dovrebbe arrivare Oreo su Samsung Galaxy S7/S7 edge - A3 - A5 - A7 (2017) e Tab S3 : Dalla Turchia arrivano informazioni definite "ufficiose" sulle date di avvio dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo di Samsung Galaxy S7, S7 edge, Tab S3, A3, A5 e A7 (2017). Secondo le indicazioni ci sarà da attendere ancora qualche settimana. L'articolo Ecco quando dovrebbe arrivare Oreo su Samsung Galaxy S7/S7 edge, A3, A5, A7 (2017) e Tab S3 proviene da TuttoAndroid.

Riapparizione Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone : ecco l’aggiornamento XXS2DRC3 : Riapparizione attesissima dei Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone, che a distanza di un mese e mezzo riprendono il proprio percorso di aggiornamento, accogliendo quello con la patch di marzo (XXS2DRC3), che fa da eco alla precedente serie XXU2DRB6, di cui vi avevamo parlato lo scorso 5 marzo. La release ha bussato alla porte di entrambi i dispositivi, sia quello che con schermo flat che il modello con le curvature laterali, in tempi ...

Uno smartphone senza connessione Internet? Ecco Samsung Galaxy J2 Pro : Samsung lancia in Corea del Sud uno smartphone privo di connettività Internet, né WiFi né cellulare, dedicato a chi non vuole avere distrazioni e con alcune applicazioni preinstallate. L'articolo Uno smartphone senza connessione Internet? Ecco Samsung Galaxy J2 Pro proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S6 ecco l’ultimo aggiornamento firmware disponibile in Italia : link download : Samsung rilascia l’ultimo aggiornamento firmware disponibile in Italia per il Galaxy S6 (no Brand) secondo quando abbiamo appreso le scorse settimane: link download.Ad inizio mese vi avevamo informato che Samsung avrebbe terminato il supporto ufficiale per gli aggiornamenti Android (di sicurezza) sui Galaxy S6 e S6 Edge entro la fine di aprile di quest’anno.Samsung Galaxy S6 NO Brand riceve il suo ultimo aggiornamento firmware in ...

Galaxy S9 e S9+ con sensori camera Sony o Samsung? Ecco come scoprirlo : Il teardown dei Galaxy S9 e S9+ ha svelato che Samsung non utilizza su tutti i modelli solo sensori fotografici per la camera fatti in casa ISOCELL, ma monta pure sensori IMX di Sony: Ecco come scoprirlo.Quando comprerete un Samsung Galaxy S9 o un S9+ con doppia fotocamera posteriore c’è una possibilità che sul vostro nuovo smartphone top di gamma ci sia un sensore fotografico diverso rispetto ad un altro esemplare acquistabile nello ...

Galaxy S9 e S9+ con sensori fotografici Sony o Samsung? Ecco come scoprirlo : Il teardown dei Galaxy S9 e S9+ ha svelato che Samsung non utilizza su tutti i modelli solo sensori fotografici fatti in casa ISOCELL, ma monta pure sensori IMX di Sony: Ecco come scoprirlo.Quando comprerete un Samsung Galaxy S9 o un S9+ con doppia fotocamera posteriore c’è una possibilità che sul vostro nuovo smartphone top di gamma ci sia un sensore fotografico diverso rispetto ad un altro esemplare acquistabile nello stesso ...

Galaxy S9 - S8 - Note 8 e altri : si aggiorna l’App Edge; ecco le novità : Samsung rilascia un aggiornamento dell’applicazione Edge per tutti gli smartphone supportati: Galaxy S9, Galaxy S8, Galaxy S7 Edge, Galaxy S6 Edge, Edge Plus e Galaxy Note 8; ecco le novità.Sicuramente tutti i possessori di un Galaxy S9, S9+, di un Galaxy S8, S8+, di un Galaxy S7 Edge, un Galaxy S6 Edge ed Edge Plus, o un Galaxy Note 8 conosceranno molto bene l’applicazione Edge di Samsung.Appe Edge: un riassunto sulle sue ...

Play Off Samsung Galaxy Volley Cup - Saugella ko - secco 3-0 per Busto Arsizio : ... ore 20.30 , diretta Rai Sport + HD, Saugella Team Monza Unet E-Work Busto Arsizio 3-0 , 25-18 25-19 25-17, SEMIFINALI IL PROGRAMMA GARA-1 Sabato 31 marzo, ore 20.30 , diretta Rai Sport + HD, Savino ...

Primissimo link per Samsung Galaxy S8 con aggiornamento marzo in Europa : ecco XXU1CRC7 : Abbiamo dovuto attendere più a lungo del previsto, ma finalmente da oggi 23 marzo è possibile toccare con mano l'aggiornamento di marzo per il Samsung Galaxy S8 ed il Galaxy S8 Plus qui in Europa. Dopo le ultimissime informazioni condivise sul device per quanto concerne in Italia, visto che da poco si è chiuso il cerco relativo Android Oreo (con patch di febbraio) in riferimento ai modelli brandizzati Wind, è giunto finalmente il momento di ...

Android 8.0 Oreo tarda ad arrivare su Samsung Galaxy Note 8? No problem - ecco la guida per installarlo : Diversi possessori di Samsung Galaxy Note 8 sono in attesa dell'aggiornamento che porterà Android 8.0 Oreo e la Samsung Experience 9.0 sul top di gamma coreano L'articolo Android 8.0 Oreo tarda ad arrivare su Samsung Galaxy Note 8? No problem, ecco la guida per installarlo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e S9+/ Sono partiti i preorder - ecco come averli quasi gratis con gli operatori italiani : Samsung Galaxy S9 e S9+, Sono partiti i preorder dei nuovi modelli di smartphone. C'è la possibilità di averli quasi gratis con i diversi operatori italiani, sottoscrivendo un piano.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 18:32:00 GMT)

Galaxy S9 e S9+ già scontati di quasi 200 euro. Ecco dove comprarli al miglior prezzo del web : quasi 200 euro per i nuovi Samsung Galaxy S9 usciti ieri. Comprate Galaxy S9 a 738 euro e Galaxy S9+ (Plus) a 842 euro. Crollo del prezzo del Galaxy S9 Su Amazon i Galaxy S9 ed S9+ al miglior prezzo di Internet con quasi 200 euro di sconto Il Galaxy S9 è finalmente in vendita ufficialmente […]

Samsung Galaxy S9 misura la pressione sanguigna : ecco l’App in APK da installare : Scarica l’app di monitoraggio della pressione sanguigna da poter utilizzare con il vostro Galaxy S9 o S9+: ecco il link del software in formato APK.Sono ormai molti gli smartphone top di gamma che possiedono un sensore di monitoraggio della frequenza cardiaca, ma i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+ hanno un altra interessante caratteristica: sono capaci di misurare la pressione sanguigna.Samsung Galaxy S9 e S9+ misurano la pressione ...

Samsung Galaxy S9 : al via le vendite a partire da oggi - ecco le migliori offerte : Ancor prima della sua presentazione ufficiale, avvenuta al Mobile World Congress di Barcellona lo scorso 25 febbraio, è cresciuta esponenzialmente l'attesa per il nuovo gioiello fimato Samsung. Nonostante il design sia pressoché identico al suo predecessore, il Galaxy S8, il punto focale dell'attenzione dei progettisti è stato il cercare di migliorare l'esperienza d'uso dell'utente. Questo non ha fatto altro che incuriosire e aumentare le ...