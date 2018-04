Francia | allarme a Mont-Saint-Michel | turisti evacuati

Evacuato Mont Saint Michel - allarme terrorismo in Francia. Caccia all'uomo della polizia : Mont Saint Michel, l'isolotto nella regione francese dela Bretagna dove si trova il santuario dedicato a San Michele Arcangelo, è stato Evacuato questa mattina e si cerca un uomo che...

Salute : in Francia allarme sette - sempre più presenti in campo benessere : La Salute e il benessere sono sempre più ‘terreno fertile’ per le sette in Francia. Su 2.300 segnalazioni ricevute dall’organismo d’oltralpe che si occupa di monitorare il fenomeno (Miviludes, missione interministeriale di vigilanza e lotta contro le derive settarie), la metà riguardano proprio questo campo. Le sette centrate sullo ‘star bene‘ e sul contrasto alla malattia – riferisce il rapporto ...

Il ritorno dell’Isis : nuovo terrore in Francia. In Italia allarme bomba alla Rinascente e un tunisimo ricercato per rischio attentati [la foto segnaletica] : Se qualcuno pensava che il terrore dell’Isis fosse ormai pian piano scemato si dovrà ricredere. La Francia resta sempre nel mirino, colpita da un nuovo attentato solo venerdì scorso a Trèbes. Roma ha rafforzato le sue misure di sicurezza dopo aver ricevuto nella notte una lettera anonima, recapitata all’ambasciata Italiana a Tunisi, dove si parla di un possibile attentato terroristico nella Capitale. Lui è Atef Mathlouthi, tunisimo ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Francia - allarme terrorismo : spari e ostaggi - “sono dell'Isis” (23 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: 11anni da solo in casa per 20 minuti, i genitori a processo per abbandono di minore e violenza privata. Il caso ad Ivrea (23 marzo 2018)(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:13:00 GMT)