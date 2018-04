FINANZA Il caos che può cancellare la ripresa

“14 arresti” - caos nell’aeroporto italiano. La Guardia di FINANZA ferma un gruppo di passeggeri : dopo un attento controllo la scoperta choc. E stavolta non è il solito controllo antidroga : Una operazione davvero chirurgica quella dei militari della Guardia di finanza in servizio all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Analizzando le rotte considerate a rischio per il traffico di sostanze illegali, i militari hanno intercettato 14 persone in arrivo allo scalo: nascoste nei loro bagagli c’erano numerose confezioni di farmaci ...