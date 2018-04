Final Fantasy 7 Remake punta a superare l' originale

Shadow Of The Tomb Raider e Final Fantasy XV : annunciata una collaborazione : Sembra proprio che una sorta di collaborazione tra Shadow Of The Tomb Raider e Final Fantasy 15 sia in atto, riporta Gamespot.Un breve teaser è stato pubblicato oggi, nel quale possiamo vedere presentato un capitolo crossover tra i due celebri franchise. Per quanto riguarda le tempistiche, sappiamo solo che il crossover arriverà presto, ma alcuna data o finestra di lancio è stata comunicata.L'annuncio arriva in occasione di un panel tenutosi al ...

Final Fantasy XV / Nuovi contenuti disponibili per il download : quattro DLC già annunciati : Final Fantasy XV, Nuovi contenuti disponibili per il download: sono state già annunciate quattro DLC per The Dawn of the Future. Grande curiosità da parte dei fan della serie.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 12:34:00 GMT)

La musica di Final Fantasy XIV : Masayoshi Soken si racconta - SpazioGames.it : Mi piaceva molto la scienza quando ero alle superiori e mi ci sono specializzato all'università, facendo cose come rivestimenti di bottiglie di plastica a farmaci antitumorali. Mentre studiavo all'...

Final Fantasy XV : Importanti novità in arrivo : In occasione del PAX East, Square Enix ha annunciato delle Importanti novità per Final Fantasy XV, le quali saranno disponibili in parte, a partire dal rilascio del prossimo aggiornamento, scopriamo insieme di cosa si tratta. Le novità in arrivo per Final Fantasy XV Possibilità di creare il proprio avatar utilizzando Noctis solo nella campagna singola Possibilità di vedere gli avatar personalizzati di altri ...

Final Fantasy XV continua anche nel 2019 : svelati i nuovi piani post lancio - previsti finali alternativi : Square Enix ha confermato i piani per il supporto post lancio di Final Fantasy XV, che continuerà - come promesso - fino al 2019. Le nuove informazioni sono state diffuse durante il PAX East e prevedono il rilascio di quattro episodi aggiuntivi validi per la seconda stagione di contenuti per il gioco diretto da Hajime Tabata. I nuovi episodi di Final Fantasy XV descriveranno un "Finale alternativo", nel quale i vari protagonisti vivranno ...

Final Fantasy XIV Online annuncia la sua nuova app "GO" : I giocatori dell'acclamato Final Fantasy XIV Online presto potranno divertirsi con una nuova sfida grazie all'app Final Fantasy XIV Online GO, annunciata oggi.GO è l'abbreviazione di Gathering Outdoors, un'app che aggiunge letteralmente una nuova dimensione all'esperienza di Final Fantasy XIV Online, permettendo ai giocatori di uscire e di raccogliere le risorse naturali di Eorzea nel mondo reale. Queste potranno poi essere usate per fabbricare ...

Il nuovo progetto del director di Final Fantasy XV non è un videogioco : Luminous Studios, il nuovo studio di sviluppo affidato ad Hajime Tabata - ovvero l'uomo che ha diretto Final Fantasy XV per Square Enix - è stato recentemente inaugurato dal publisher giapponese, con il director che ha preso posto sulla sua poltrona e dato il via al nuovo progetto. Tuttavia, pare che il primo lavoro della compagnia non sarà un videogioco, ma cosa verrà per il futuro? In sostanza, il nuovo progetto del director di Final ...

Con i suoi 148 GB Final Fantasy XV : Windows Edition è il gioco più pesante del mondo PC? : Come abbiamo sottolineato all'interno della nostra recensione, Final Fantasy XV: Windows Edition è un porting dalla qualità notevolissima che dimostra la cura con cui Square Enix ha realizzato questa particolare versione dedicata al mondo PC.La qualità è evidente ma come riportato da Eurogamer.net c'è anche un altro dato che salta immediatamente all'occhio: la dimensione a dir poco mastodontica del titolo. Combinando gli 85 GB base e il pack per ...

Final Fantasy 14 Online : nuovi elementi in arrivo con "The Forbidden Land of Eureka" : Oggi la terra proibita di Eureka Anemos emerge dalle nebbie in Final Fantasy XIV con il lancio della patch 4.25. In questa nuova regione misteriosa, selvaggia e inesplorata, in cui gli elementi sono in continuo mutamento, i giocatori verranno messi alla prova con dei nuovi elementi di battaglia che dovranno padroneggiare per ottenere e potenziare delle nuove armi molto potenti. La patch includerà anche l'ultimo capitolo delle avventure dello ...

DISSIDIA Final Fantasy NT : Svelato il primo personaggio del Season Pass : Square Enix Ltd. ha annunciato oggi che Vayne, il primo personaggio scaricabile di DISSIDIA FINAL FANTASY NT, arriverà alla fine di aprile per tutti coloro che possiedono il Season Pass. DISSIDIA FINAL FANTASY NT: Svelato il primo lottatore del Season Pass Vayne Solidor, il carismatico antagonista di FINAL FANTASY XII, aggiungerà delle nuove dinamiche di battaglia grazie al suo stile di gioco ...

Final Fantasy XV Windows Edition - recensione : A poco più di un anno dalla versione per PS4 e Xbox One, Final Fantasy XV sbarca su PC per la gioia di tutti gli appassionati della saga che ancora non hanno avuto modo di giocarlo. Fin dall'annuncio di questa versione abbiamo temuto molto per le sorti delle performance del titolo e la sensazione è andata ad acuirsi soprattutto negli ultimi giorni, alla luce di quanto accaduto con un altro porting di un famoso titolo sempre di Square Enix, che ...

Dal Cuphead che si ispirava a Final Fantasy VII ai progetti futuri : parola a Studio MDHR : Tra i progetti più interessanti di questi ultimi anni una menzione d'onore va indubbiamente a Cuphead, un progetto nato da una piccolissima software house e poi sostenuto da Microsoft che ha attirato milioni di giocatori grazie a un livello di difficoltà da non sottovalutare ma soprattutto a uno stile artistico e a delle musiche fantastiche.Destructoid ha incontrato il co-creatore, Chad Moldenhauer, e l'artista e producer, Maja Moldenhauer, per ...

La nuova patch di Final Fantasy XV Windows Edition risolve alcuni problemi di frame rate : Square Enix ha da poco reso disponibili la Royal Edition (per console) e la Windows Edition del suo apprezzato Final Fantasy XV ma, a quanto pare, alcuni utenti PC hanno riscontrato fastidiosi problemi legati al frame rate.In particolare, durante le evocazioni di un Astral, veniva richiesto di riavviare il gioco per normalizzare il frame rate. Proprio per risolvere il fastidioso problema, ecco che gli sviluppatori hanno Finalmente pubblicato una ...